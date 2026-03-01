Opisyal sa Air Force mi-courtesy visit sa PRO 7 una siya moretiro

Ang Commander sa Air Mobility Command sa Philippine Air Force (PAF) nibisita sa buhatan sa Police Regional Office (PRO)-7 niadtong Biyernes, Pebrero 27, 2026, isip kabahin sa iyang courtesy visit.
Si Major General Ramil Oloroso gihangop ni PRO Chief Police Brigadier General Redrico Maranan ug gihatagan kini og arrival honors nga nagpakita sa lig-on nga inter-service respect ug cooperation tali sa Philippine National Police ug sa PAF.
Ang maong pagbisita ni Oloroso tipik ug kabahin sa exit call niini samtang nangandam sa iyang retirement sa Marso 13, 2026.
Atol sa iyang pagbisita, si Oloroso nipadayag sa iyang sinsiro nga pagpasalamat sa PRO-7 tungod sa walay hunong nga suporta ug ang hugot nga koordinasyon sa mga personnel sa PAF hilabi na sa paghatag sa seguridad, mobility support ug ang joint operations sa Visayas.
Iyang gihimug-atan ang kamahinungdanon sa pagpadayon sa PNP-PAF interoperability kun pagtinabangay sa pagpatuman sa ilang mga programa.
Nakita niya kun unsa ka epektibo ang koordinasyon tali sa air ug ang ground forces nga giila nga labing importante sa disaster response, humanitarian assistance, law enforcement support alang sa pagpabilin sa kahusay ug kalinaw.
Si Maranan, sa iyang bahin, midayeg kang Oloroso ug sa iyang dakong natampo alang sa nasudnong seguridad ug air mobility operations.
“On behalf of Police Regional Office 7, we extend our deepest appreciation to MGEN RAMIL G OLOROSO for his dedicated service to the country and for fostering strong partnership between the Philippine Air Force and the Philippine National Police. His leadership has greatly contributed to operational efficiency, especially in critical missions across the Visayas. As he enters a new chapter in life, we wish him continued success and fulfillment beyond uniformed service, " matud ni Maranan.
Ang maong courtesy visit naghatag og gibug-aton sa ilang gipaambit nga pasalig ngadto sa PNP ug PAF aron nga magpabilin ang seguridad sa katawhan, national security ug ang inter-agency cooperation bisan dili na aktibo sa serbisyo.
Ang PRO 7 pabiling lig-on sa pagpalambo sa pakig-alayon sa armadung kusog sa Pilipinas ug ubang kaabag nga ahensya diin nag ila nga ang unity, mutual respect ug kooperasyon maoy labing mahinungdanong haligi alang sa kalinaw, seguridad ug pagsalig sa publiko lukop Central Visayas. / AYB