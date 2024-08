Opisyal sa barangay nagpositibo sa drugs

Gisuspenso sud sa unom ka buwan nga way suweldo ang usa ka opisyal sa barangay sa dakbayan sa Lapu-Lapu human napamatud-ang positibo sa random drug testing nga gihimo sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention (Closap).

Wa gibutyag sa City Government ang dugang detalye sa pagkatawo sa maong opisyal.

Si Garry Lao, executive director sa Closap, nitug-an sa mga tigbalita niadtong Martes, Agusto 27, 2024 nga human migawas ang confirmatory results niadtong Hulyo 23, pinaagi sa kamandoan ni Mayor Junard “Ahong” Chan, girekomendar ni Lao ang barangay official nga mopailawom sa drug rehabilitation program.

Dugang ni Lao nga ang opisyal sa barangay nakasumite na sa iyang porma alang sa leave of absence ngadto sa Civil Service Commission (CSC) ug barangay niadtong Agusto 2, 2024.

“We already communicated to that barangay when the confirmatory test results came out. I also informed the City’s Department of the Interior and Local Government. When I informed the mayor, he told me to make a recommendation,” matod ni Lao.

Ang random drug testing gihimo niadtong unang semana sa Hunyo atol sa regular session sa barangay.

Ang City Ordinance nga adunay ulohan "Drug-Free Workplace Ordinance in the Lapu-Lapu City Government and Providing Sanctions for Violators" nag-ingon nga bisan kinsa nga opisyal gikinahanglan nga mopailawom sa mandatory nga unom ka buwan nga treatment ug rehabilitation program sa bisan asang government rehabilitation center sa higayong makit-an nga mahimong positibo sa paggamit sa gidili nga droga.

Dugang pa, ang Seksyon 8 sa ordinansa naglatid nga ang mga opisyal o empleyado kinahanglan usab nga suspindihon sa trabaho nga walay bayad.

Gihimug-atan usab ni Lao nga kung magdumili ang barangay official nga mopailawom sa unom ka buwan nga drug rehabilitation, pahamtangan siya og silot nga dismissal sa serbisyo ug katumbas kini sa Grave Misconduct ubos sa CSC nga nalatid usab sa Section 8 sa ordinansa.

Ang executive director sa Closap nanawagan usab sa tanang public officials ug personnel nga maglikay sa drugas ug seryoso ang Siyudad sa pakigbatok sa paggamit sa drugas.

“The City Government is serious in this campaign against drugs, we are continuously doing drug tests on our employees, officials and personnel,” dugang ni Lao.

“If they get caught, we will impose on what is stated in the law. Let’s stay away from drugs, because there is nothing good out of it,” dason niya.

Ang Ordinansa No. 16-140-2024 subay sa Section 47 ug 48 sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act nga nagpasiugda sa drug-free workplace.

Ang ordinansa nagtumong usab sa pagpasiugda sa pag-establisar ug pag-institutionalize sa drug-free nga mga polisiya sa trabahoan sa Siyudad aron maseguro nga ang tanang empleyado, elective, appointive, ug barangay officials magpabiling drug free. / DPC