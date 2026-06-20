Opisyal sa Cebu City ‘nagbinasulay’, langay nga pag-release sa sweldo

Giklaro ni Cebu City Councilor Dave Tumulak nga ang nalangan nga sweldo sa gatusan ka mga job order (JO) employee sa City Hall tungod sa procedural bottlenecks ug dili angay ibasol sa usa lang ka opisyal o opisina.
Kini taliwala sa nagpadayon nga pagbasolay sa mga opisyal sa dakbayan.
Si Tumulak, chairman sa Committee on Budget and Finance sa konseho, niingon nga ang executive ug legislative nga sanga kinahanglan nga motutok sa pagsulbad sa problema imbis nga mag-apil-apil sa binasulay.
Dunay dul-an sa 1,000 ka mga JO ang naghulat sa ilang bayad sa serbisyo nga nahimo na pipila ka bulan ang milabay.
“For both of them, the vice mayor and the mayor, there’s no time for pointing fingers. This is our mandate to serve the City of Cebu,” matod ni Tumulak.
Ang kontrobersiya nagsugod gikan sa nalangan nga sweldo sa gibana-bana nga 956 ka mga JO ug project-based nga mga mamumuo, diin ang uban kanila gikataho nga wala pa masweldohi gikan sa Enero hangtod Marso 2026.
Samtang ang uban duna pa’y pending nga sweldo sukad pa niadtong Oktubre 2025.
Nisamot ka init ang isyu human gibasol ni Bise Mayor Tomas Osmeña si City Administrator Albert Tan sa mga kalangan, samtang si Mayor Nestor Archival nangatarungan nga ang mga kinahanglanon sa dokumento ug ang proseso sa pag-aproba sa City Council nakatampo sa backlog.
Apan, matod ni Tumulak, ang pagkalangan sa sweldo sa mga JO dili na bag-o sa City Hall ug nahitabo na usab ubos sa nangaging mga administrasyon.
“This is not the first time nga ma-delay ang sweldo sa atong mga job order, even before,” ingon niya.
Suma ni Tumulak, ang kagamhanan sa dakbayan nagsubay lamang sa mga pamaagi sa accounting, auditing, ug budgetary nga gikinahanglan ubos sa kasamtangang mga regulasyon.
Iyang gipasabot nga daghan sa mga pagkalangan ang mahimo untang maminusan kon ang mga payroll maker ug mga personnel nga gitahasan sa pagproseso nagiyahan og tarong sa mga gikinahanglang sukad pa sa sugod.
Gisugyot usab ni Tumulak nga ang kasamtangang administrasyon nag-adjust pa sa mga bag-ong personnel nga na-assign sa mga buluhaton nga may kalabutan sa payroll.
Matod niya nga daghang mga payroll maker ang bag-o pa sa ilang mga posisyon, samtang ang mayor duna sa’y prerogative sa pagpili sa mga personanel nga maoy modumala sa mga butang nga may kalabutan sa manpower.
“I understand that this is the first year of our mayor. He also has the right to choose who among the payroll makers. Mga bag-o man gud ni sila,” matod niya.
Gipresentar usab ni Tumulak ang timeline sa mga manpower request nga gisumiter sa nagkalain-laing departamento aron pamatud-an ang mga pangangkon nga ang proseso sa pag-review sa City Council maoy responsable sa pagkalangan.
Ang mga record gikan sa Committee on Budget and Finance nagpakita nga ubay-ubay nga manpower request ang niabot sa konseho pipila ka semana o mga buwan human sa pagsugod sa mga appointment period. /