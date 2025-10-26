Opisyal sa CIDG gipusil-patay, iyang kauban samaran

Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka opisyal sa Criminal Investigation and Detention Group (CIDG), samtang nasamdan ang iyang kauban human nakigpinusilay kanila ang mga suspek nga ilang gi-surveillance atol sa pagpahigayon sa Oplan “Paglalansag Omega" mga alas 6 sa gabii sa Sabado, Oktubre 25, sa Sitio Balaw, Barangay Sudlon 2, bukirang bahin sa dakbayan sa Sugbo.
Giila sa CIDG Regional Forensic Unit 7 (RFU7) ang nakalas nga si Police Captain Joel H. Deiparine, samtang kauban niini nga naangol mao si Police Executive Master Sergeant Artchel Tero, pulos sakop sa CIDG RFU-7.
Giingon’g nakadawat og tawag ang Malubog Police Station 12 gikan sa City Mobile Force Company (CMFC) mahitungod sa nahitabong pinusilay sa maong lugar hinungdan nga ila kining gisusi.
Ang mga suspek nga gituohang mga gun-for-hire sakay sa usa ka pick-up nga sakyanan nailhan nga sila si Leonardo Manto Jr., hingkod ang panuigon, Renante Manto, ug usa ka John Doe.
Positibong silang giila sa mga saksi nga nagpuyo sa maong dapit.
Giingong sakay sa ilang motorsiklo ang mga polis samtang nagsunod sa sakyanan sa mga suspek dihang nakabantay ang naulahi og gipauwanan sila og bala nga miresulta sa pagka-igo ni Police Captain Deiparine. Samtang si Police Executive Master Sergeant Tero daling nakabiya sa lugar apan nasamdan usab kini.
Si Deiparine ug Tero gipangdala sa tambalanan, apan gideklarar nga dead-on-arrival si Deiparine.
Human sa hitabo, daling nanibat ang mga suspetsado og gibiyaan ang sakyanan.
Sa dugang kasayuran, ang suspek nga si Leonardo nadakpan na niadtong Hulyo 6, 2023, tungod sa paghupot og armas sa mga kapulisan sa Parian Police Station 1, samtang si Renante nasikop usab niadtong Marso 12, 2022, pinasikad sa warrant of arrest sa kasong RA 7610 kon Child Abuse.
Ang CIDG ingon man ang Cebu City Police Office nanawagan sa mga nakaila ug nakakita sa mga suspek nga motaho dayon sa ilang pinakaduol nga police station. Sa kasamtangan, naglunsad og og hot pursuit operation ang kapulisan aron madakpan ang mga kriminal. /