Opisyal sa DPWH dili pabiyahion abroad

Gimando ni Department of Public Works and Highways (DPWH) Secretary Manuel Bonoan nga walay makabiyahe paingon sa gawas sa nasod sa mga opisyal ug kawani sa ahensiya sulod sa tulo ka buwan.
Sa usa ka memorandum nga giisyu niadtong Biyernes, Agusto 29, 2025, si Bonoan niingon nga ang pagdili tungod sa “padayon nga pag-vali-date sa mga proyekto sa DPWH” ug ang pagpakita sa ahensiya sa transparency ug accountability.
Sa iyang ikaupat nga State of the Nation Address (Sona) niadtong Hulyo, si Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. nimando sa pagpahigayon og lawom nga imbestigasyon sa mga anomaliya sa flood control projects sa nasod human sa grabeng pagbaha tungod sa sunod-sunod nga weather systems.
Ang mando nagbutang sa DPWH sa init nga sitwasyon, human si Marcos mismo niinspeksyon sa pipila ka anomaliya ug ghost flood projects sa Bulacan, Marikina, Iloilo, ug Benguet.
Niadtong Agusto 20, human sa pag-inspeksyon sa usa sa ghost flood projects sa Bulacan nga nagkantidad og kapin sa P55 milyunes, si Marcos niingon nga wa lang siya nasagmuyo kondili “nasuko kaayo.” / TPM/SunStar Philippines