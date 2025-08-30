Opisyal sa Kapitolyo andam mopaubos sa lifestyle check

Andam nga mopaubos sa lifestyle check ang mga opisyal sa Lalawigan sa Sugbo subay sa plano ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga ipatuman kini sa tanang kawani sa gobyerno.
Si Cebu Vice Governor Glenn Anthony Soco, nipadayag sa iyang kaandam sa pagpaubos sa lifestyle check ug giingong walay angay nga ikabalaka ang mga Sugbuanon sanglit dugay nang bukas ang iyang kinabuhi sa publiko.
Iyang gidugang nga matag tuig siyang nisumiter sa Statement of Assets, Liabilities, and Net worth (SALN).
Gawas ni Soco gipadayag usab ni League of the Municipalities of the Philippines (LMP) Cebu Chapter President Didoy Suan nga andam siya sa pagpaubos sa proseso sa presidente.
“Yes welcome kayo ang pag- ingon nga mag lifestyle check sa tanan nga mga naa sa politics from the higher level even up to the barangay level if it is necessary to have the lifestyle check then it is welcome,” matod ni Suan sa mga tigbalita sa Agusto 29.
Subay sa pasiuna niyang pakisusi sa mga kaubanang mayor tibuok probinsya adunay 10 ngadto sa 11 ka mga local chief executives ang nipadayag sa ilang kaandam sa pagpaubos sa lifestyle check.
Ang lakang sa lifestyle checking kabahin sa kampanya batok sa mga anomalusong proyekto sa flood control.
Una nang gipadayag sa Palasyo nga daghang mga opisyal nga adunay mga luxury cars ug ubang mahalon nga butang nga dili haom sa ilang suweldo. /