Opisyal sa LTO-7 giimbistigar sa ilegal nga koneksyon sa tubig, kuryente, pagpangilkil

Usa ka taas nga opisyal sa Land Transportation Office sa Central Visayas (LTO-7) ang gipasanginlan sa pagkalambigit sa ilegal nga koneksyon sa tubig ug kuryente sa usa ka non-LTO property ug sa pagpangilkil.
Nakakuha ang SunStar Cebu og kopya sa Notice to Explain, nga gipetsahan og Agusto 8, 2025, gikan sa LTO Chief and Assistant Secretary Vigor Mendoza, nga nagmando sa assistant director sa LTO-7 nga si Arturo Apolinar sa pagpasabot sa di awtorisado nga pag-tap sa mga linya sa tubig ug kuryente.
Usa ka blotter report sa Mandaue City Police Station 5, nga gipetsahan og Abril 2, 2024, ang nagdetalye sa reklamo sa usa ka Marivic Garganera Causin sa pasangil sa ilegal nga “wiretapping ug water-tapping” sud sa LTO Motor Vehicle Inspection Center (MVIC) sa Barangay Subangdaku, nga mopaingon sa usa ka pribadong balay gawas sa compound.
Ang insidente sa pag-tap didto sa opisina ni Apolinar sa Motor Vehicle Inspection Compound (MVIC) sa Barangay Subangdaku.
Ang non-LTO property gituohang usa ka insurance office.
Gihatagan si Apolinar og lima ka adlaw sa pagtubag.
Usa ka lahi nga suwat reklamo, nga gipetsahan og Agusto 27, gipasaka sa Office of the Ombudsman - Visayas nga nagpasangil kang Apolinar og Grave misconduct and dishonesty tungod sa pasangil nga gigamit niya ang iyang posisyon aron suplayan og utilities ang usa ka pribadong istruktura nga gituyo alang sa usa ka insurance office.
Ang nagreklamo nga si Carmen Celestial, usa ka empleyado sa LTO, nagpasangil usab kang Apolinar sa pagpangilkil og P500,000 gikan sa mga Private Emission Testing Centers bugti sa paborableng pag-aprubar sa mga aplikasyon.
Gipasanginlan si Apolinar kanunay nga magronda sa maong mga testing center aron mangolekta og kwarta. /EHP