Opisyal sa Opascor mihimakak sa alegasyon

Gihimakak ni Atty. Tomas Riveral, chairman ug chief executive officer (CEO) sa Orient Port and Allied Services Corporation (Opascor), ang mga alegasyon nga wala sila mopahigayo’g election sulod sa milabay’ng 20 ka tuig.

Kini ang gibutyag ni Atty. Riveral, nga nahinabi sa mga sakop sa media human miduso og reklamo ang kapin 40 ka stakeholders nga niawhag sa corporate officers sa pagpahigayon sa election.

Gipahibalo niini nga ang ubang mga reklamante sa Opascor Employees Union-Association Labor Union-Trade Union Congress of the Philippines (TUCP), nanawagan sa regular election subay sab sa lakang sa filing of notice of strike sa union.

Gipanghimakak niini ang tanang alegasyon sanglit regular nga gipahigayon ilang election kada tuig.

Matod niya dili tinuod kay aduna silay election nga viva voce (voice election).

Sumala niya nga ang maong practice of voice election nagsugod niadto pang tuig 1990.

Ang kanhi Manlalaban Democrito Mendoza Sr. maoy chairman sa Opascor.

Si Mendoza, nahimo’ng Opascor chairman sukad sa tuig 1990 hangtod sa 2016.

Gisundan sa anak niini nga si Dennis Mendoza, nga nahimo’ng chairman of the board sa tuig 2016-2017.

Samtang si Atty. Riveral, nahimong Opascro chairman niadtong 2017 hangtod karon.

Pabor siya nga ipahigayon ang "secret balloting".

Giklaro niini nga dili siya supak sa maong piniliay nga ipa-agi sa secret balloting.

Gani niadto’ng 2020, giplano nila ang secret balloting election apan napurnada kini’ng tanan gumikan sa Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pandemic.

Karong Oktubre 11, 2024, ang board mi-schedule na sa deliberation alang sa pag-umol sa new election rules for the conduct of a secret balloting election.

Giumol nila ang election committee alang sa maong katuyo-an.

"Kung ilang aprubahan ang election rules karong October 11, immediately in that forum, mo-set nata og schedule sa election," dugang ni Atty. Riveral.

Alang kaniya walay problema og andam siyang mobiya sa iyang pwesto.

Apan gikinahanglan nga moagi kini sa insaktong proseso.

"Wala'y problema, I have no problem to relinquish my position but proper process ta. Board man ang mo-elect sa aning corporate officers including the chairman," pasa­bot ni Riveral.

Ang Opascor maoy nag-operate sa Cebu Intertional Port (CIP) sulod sa pipila ka tuig nga nahimong kabahin sa paspas nga kalambuan sa Sugbo ug nakatampo sa panudlanan sa nasudnong kagamhanan. /GPL