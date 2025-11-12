Opisyal sa PNP nanulis, patay

Usa ka opisyal sa Philippine National Police (PNP) ang napatay samtang nisulay siya og eskapo human nanglungkab og convenience store sa Marilao, Bulacan, niadtong Lunes, Nobiyembre 10, 2025.
Sa usa ka press conference sa Camp Crame niadtong Miyerkules, Nobiyembre 12, 2025, si Colonel Angel Garcillano niingon nga ang Marilao police naglunsad og dragnet operation mga alas 7 sa gabii human makadawat og distress call gikan sa usa ka empleyado sa convenience store bahin sa pagpanulis nga gihimo sa usa ka nag-inusarang suspek nga nagsuot og pulang hoodie.
Ang suspek daling niikyas apan nasikop sa mga polis nga niresponde sa usa ka duol nga barangay.
“Base sa backtracking ng ating kapulisan, dumaan muna siya sa isang barangay, nagpagpag siya, nag-remove siya ng kanyang red jacket, and nagkaroon ng spotting activities his second victim,” sumala ni Garcillano.
“We have the affidavit of the crew ng convenience store and let me inform everybody na nung nagkaroon ng dragnet operation, ‘yung crew ng convenience store was present inside the patrol car. Nung nag-overtake ‘yung motor ng suspect, yun ‘yung time na sinabi ng biktima, ‘yung crew, na siya ‘yun kasi ang pinagbasehan niya ‘yung motor mismo,” dugang niya.
Matod ni Garcillano, nisulay ang suspek og pakig-away sa mga polis hinungdan nga nibalos sila og pabuto.
Nakuha gikan sa kompartamento sa motor sa suspek ang pulang hoodie jacket ug ang kuwarta nga iyang gikuha gikan sa convenience store.
Si National Capital Region Police Office spokesperson Major Hazel Asilo niila sa suspek nga si Police Captain Ronnie Sarto, assistant chief sa Investigation and Detective Management Section sa Caloocan City Police Station.
“Based doon sa ating investigation, meron silang previous na business na nalugi nung time ng pandemic. So yun ‘yung possible na reason bakit nagkaroon siya ng pagkagipit ng pera,” matod ni Asilo.
“Based doon sa pag-check natin, medyo sagad na siya sa loan,” dugang niya. / TPM /SunStar Philippines