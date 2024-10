Opisyal sa Register of Deeds Mandaue gitaktak sa Ombud

Nimando ang Office of the Ombudsman sa pagpalagpot kang Atty. Reynaldo Paredes Mayol sa Register of Deeds for Mandaue City human siya mapamatud-ang sad-an sa paglapas sa Republic Act (RA) 6713, nga nailhan usab nga “Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees.”

Ang desisyon nga gipirmahan niadtong Septiyembre 10, 2024, ni Ombudsman Samuel R. Martires, naggumikan sa administratibong reklamo nga gisang-at ni Manuel L. Dy, Jr. sa Disyembre 1, 2022.

Ang reklamo nipasangil kang Mayol sa pagpangayo ug pagdawat og kuwarta bugti sa pagpadali sa pagproseso sa Torrens Certificates of Title sa reklamante.

Si Mayol nasakpan nga nidawat og marked money nga P150,000 sa entrapment operation nga gihimo sa National Bureau of Investigation (NBI)-Central Visayas (NBI-7) sa Nobiyembre 25, 2023.

Si Mayol napamatud-an nga sad-an sa paglapas sa Section 7(d) sa RA 6713, nga nagdili sa mga opisyal sa publiko sa pagpangayo o pagdawat og mga regalo, mga benepisyo sa kwarta, o bisan unsang bililhong butang nga may kalabutan sa ilang opisyal nga katungdanan.

Ang silot nga gipakanaog sa Ombudsman naglakip sa dismissal gikan sa serbisyo uban sa accessory penalties sa forfeiture sa tanang retirement benefits, accrued leave credits, ug uban pang mga receivable tungod sa iyang opisina.

Kung dili na mapatuman ang silot sa dismissal tungod sa pagbiya na sa serbisyo, ang silot ibaylo ngadto sa multa.

Ang multa katumbas sa iyang tinuig nga suweldo sulod sa usa ka tuig nga ibawas sa bisan unsang retirement benefits o receivables ug ibayad ngadto sa Office of the Ombudsman. / CAV