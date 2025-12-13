Opisyal sa Sugbo, kontraktor ikiha sa Malacañang

Pasakaan na og mga kasong kriminal ug administratiba sa sayong bahin sa 2026 ang mga opisyal sa kagamhanan ug mga kontraktor nga naghimo og palpak nga flood control projects.
Gibutyag kini sa kalihim sa public works, Vince Dizon, nunot sa mga imbestigasyon pagpatuman sa flood control projects nga gibasol sa nahitabong flash floods atol sa Bagyong Tino nga niigo sa Cebu.
Ang maong mga opisyal pakyas sa pagpatuman sa flood mitigation projects base sa 2017 Cebu Flood Control Masterplan, butyag ni Dizon sa interbyu sa Radio Veritas, sa Biyernes, Disyembre 12, 2025.
Wa pay gipagawas nga pangalan sa posible nga maapil sa maong reklamo.
Nasayran nga moabot ngadto sa P50 bilyunes ang nagasto sa nasudnong kagamhanan alang sa flood control projects sa Sugbo sukad niadtong 2016 – 2025.
Kon sakto lang natuman ang maong proyekto, hayan dili dako ang danyos nga mahiaguman.
“We need to hold people to account because these failures are caused by people — government officials, contractors, and others involved,” matod pa ni Dizon.
“Cebuanos deserve accountability,” dugang pa niya.
Gipasabot sa maong opisyal nga ang kinauyokan sa maong problema mao ang kapakyas sa implementasyon sa 2017 flood control masterplan.
Diin ang ibabaw nga bahin sa sapa sama sa reservoirs ug watershed protection wa mahatagi og pagtagad, tungod kay gitutokan lang ang paghimo og dikes ug revetments sa ubos nga bahin. “Kung puro dike lang, kapag tumaas ang volume ng tubig, masisira rin,” pasabot ni Dizon diin namatikdan nga ang banlas sa baha gikan sa ibabaw ang niawas dungan sa kusog nga bul-og paingon sa ubos nga bahin maoy hinungdan sa flash floods sama sa nahitabo sa Mananga River.
Human sa pag-igo sa Bagyong Tino, nimando si Presidente Ferdinand Marcos Jr. og imbestigasyon sa nahitabong pagbaha sa mga sapa sa Mananga, Butuanon, ug Cotcot.
Ang investigating team gilangkuban nilang retired general Rodolfo Azurin Jr., Undersecretary Arthur Bisnar, ug Baguio City Mayor Benjamin Magalong nga nihimo og on-ground assessments. Sa inisyal nga imbestigasyon, way ghost projects apan substandard ang pagpatukod sa flood control structures base sa nakita nga danyos sa Talisay City, Cebu City, Mandaue City, ug Lungsod sa Liloan.
Ang Bagyong Tino nga niigo sa Sugbo niadtong Nobiyembre 4, nagbilin og 96 ka mga nangamatay sa Probinsiya sa Sugbo base sa talaan sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (CPDRRMO).