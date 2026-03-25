Gisugdan na sa mga ahensiya sa gobiyerno sa Central Visayas ang “Oplan Biyaheng Ayos: Semana Santa 2026” aron hugot nga bantayan ang seguridad ug kaluwasan sa mga pasahero nga manguli sa mga probinsiya.
Sa gihimo nga inspeksyon sa North ug South Bus Terminals, gipahibalo sa kadagkuan sa Land Transportation Office (LTO), Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB), ug Police Regional Office (PRO) 7 ang ilang mga lakang batok sa mga malapason sa balaod sa trapiko.
Gibutyag ni LTO 7 Director Wendel Dinglasan nga sa unang higayon sa Sugbo, magpakatap sila og “mystery riders,” mga undercover nga personnel nga mosakay sa mga bus aron masakpan ang mga drayber nga nagpahigayon og overloading.
Gawas niini, ipaubos sab sa kinalit nga drug test ang mga drayber ug konduktor.
Seguruhon sab sa LTO nga ang mga drayber sa lagyong biyahe duna’y saktong pahuway base sa memorandum sa LTFRB aron malikayan ang aksidente sa dalan.
Bisan sa pagsaka sa presyo sa lana, giklaro ni LTFRB 7 Director Abosamen Matuan nga walay gitugotan nga usbaw sa pletehan.
Dili legal ang bisan unsang fare matrix nga gi-post sa mga drayber kon di kini gikan sa ilang opisina.
Gimanduan ang mga management sa terminal nga kinahanglan limpyo ang palibot ug libre ang paggamit sa mga comfort room.
Samtang si Police Brigadier General Redrico Maranan nibutyag nga ipaubos ang tibuok PRO 7 sa full alert status duha ka adlaw sa dili pa ang Semana Santa.
Ipakatap ang tibuok puwersa sa kapulisan sa mga pantalan, terminals, simbahan, ug mga suroyanan.
Ubos sa full alert, gidid-an una ang mga polis sa pag-absent aron maseguro ang 100% nga presensya sa kadalanan.
Bisan pa man niini, gipasalig sa heneral nga base sa ilang intelligence monitoring, wala silay nadawat nga bisan unsang hulga sa seguridad sa tibuok rehiyon alang sa umaabot nga mga adlaw. / AYB