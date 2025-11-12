Oplan Kontra Baha gilusad sa Metro Manila

Gilusad sa nasyonal nga gobiyerno niadtong Miyerkules, Nobiyembre 12, 2025, ang usa ka multi-sectoral campaign nga nagtumong sa paglimpyo sa mga barado ug nahugawan nga mga agianan sa tubig ug mga drainage sulod ug palibot sa Metro Manila, aron masulbad ang kalit nga pagbaha (flash floods) panahon sa kusog nga ulan.
Sa usa ka interbyu sa mga tigbalita, si Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. niingon nga base sa mga pagtuon, ang dagkong pagbaha sa Metro Manila mahimong maminusan og hangtod 60 porsiyento kon ang mga agianan sa tubig ug drainage system mabalik sa ilang tibuok kapasidad sa pagdala og tubig.
“I am very optimistic that once we get the majority of this done, mararamdaman na kaagad natin na pagdating ulit ng tag-ulan next year, malaki na ‘yung mababawasan sa flooding,” matod sa presidente.
Si Marcos ang nangulo sa paglusad sa Oplan Kontra Baha: Greater Metro Manila Waterways Clearing and Cleaning Operations sa Balihatar Creek sa Barangay San Dionisio, Parañaque City.
Ang kampanya nga gipasiugdahan sa Department of Public Works and Highways (DPWH) ug sa Metro Manila Development Authority (MMDA), dungan nga gilusad sa Caingin Creek sa Meycauayan City; Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Manila; San Juan River sa Quezon City; ug Las Piñas River sa Las Piñas City. / TPM /SunStar Philippines