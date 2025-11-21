‘Oplan Kontra Baha’ gilusad sa Sugbo

Gilusad ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang dungan nga Metro Cebu-wide Oplan Kontra Baha clearing operations sa Subangdaku River sa Barangay Subangdaku, Mandaue City, niadtong Biyernes, Nobiyembre 21, 2025.
Ang kalihokan nagtimaan sa direkta nga interbensyon sa nasudnong gobyerno sa kanunay nga problema sa pagbaha sa Metro Cebu, ilabi na ang dako nga kadaot nga gimugna sa baha nga dala ni Bagyong Tino niadtong Nobiyembre 4.
Ang paglusad sa Subangdaku River o Mahiga Creek maoy sinugdanan sa halapad, multi-sectoral nga inisyatiba sa “Oplan Kontra Baha Metro Cebu.”
Ang lokal nga plano nag-ila sa kapin sa 161 ka kilometro sa mga suba ug sapa ug 212 ka kilometro sa mga drainage nga ipaubos sa rehabilitasyon.
Ang Mahiga Creek usa sa walo ka mga priority waterways nga gikatakdang limpyohan. Kini naglakip sa Guadalupe River, Kinalumsan Ri-ver, Butuanon River, Mananga River, Cansaga River, ug Cotcot River.
Ang operasyon motutok sa pagpabalik sa tibuok kapasidad sa mga sapa sa mga siyudad sa Cebu, Talisay ug Mandaue ug mga lungsod sa Consolacion ug Liloan.
Ang clearing campaign gitakdang molungtad hangtod Hulyo 2026.
Gibutyag ni Marcos atol sa maong kalihokan nga naglaraw ang nasudnong gobyerno nga magtukod og mga dam ug imprastraktura nga sama sa Sabo dam sa Japan alang sa dagkong sapa sa Metro Cebu aron makontrolar ang taas nga volume sa tubig paingon sa ubos nga dapit.
“Yung mga Sabo dam o mga maliliit na dam na itatayo mula sa bundok magsisimula ay kinokontrol yung takbo ng tubig,” sumala sa presidente. / EHP / Hulagway gikan ni Juan Carlo de Vela