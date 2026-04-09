Oplan Summer Vacation sa CCPO miarangkada na

Human sa malampusong paghatag og seguridad atol sa Semana Santa, ang kapulisan sa Siyudad sa Sugbo nagsugod na sab sa ilang Oplan SUMVAC o Oplan Summer Vacation.
Gisugdan ang operasyon niadtong Marso 29, 2026, ug magpadayon hangtod sa Mayo 31, 2026.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodulf Oriol, information officer sa Cebu City Police Office, nga human ma-recall ang mga personnel nga gi-deploy sa religious sites atol sa Semana Santa, ipakatap na sab sila ngadto sa nagkadaiyang tourist destinations sa siyudad.
Lakip sa ilang tutokan og seguridad ang mga hotel ug resort, ingon man ang mga naila nga suroyanan sama sa Magellan’s Cross, Basilica Minore del Santo Niño, malls, bus terminals, pantalan, ug ubang lugar nga dagsaan sa mga lokal ug langyaw nga turista.
Gipasabot sab ni Oriol nga ang Dakbayan sa Sugbo maoy agianan sa mga pasahero nga motabok paingon sa mga silingan nga lalawigan sama sa Bohol, Leyte, ug Negros.
Tungod niini, magpadayon ang kapulisan sa hugot nga pagpatuman sa seguridad ilabi na sa nagsingabot nga ASEAN Summit karong Mayo 2026. / AYB