Oponganon top 8 sa Pharmacist Licensure Exam

Lumad sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang top 8 sa labing uwahing nga Pharmacist Licensure Exam nga si Elana Elorabel Castro Arriesgado.

Si Arriesgado nakasungkit og 94.25 percent kinsa mi-graduate sa Cebu Doctors' University.

Matod ni Arriesgado, nga iyahang gihalad ngadto sa iyang lola ang iyahang pag­kab-ot sa maong kalampusan.

Gawas niini damgo usab sa top notcher nga mobukas og iyahang kaugalingon nga parmasya tupad sa iyang panimalay.

"It hasn't totally sunk in yet, but I'm so happy and thankful to finally be a licensed pharmacist," matod niini.

Gibutyag usab ni Arriesgado nga dili niya unang choice ang parmasya, naganahan lang siya niini tungod sa iyahang hilig sa chemistry ug math.

Dugang niini nga nag-unang mga hagit nga iyahang giatubang dihang nagtungha pa kini mao ang pagduda sa iyahang kaugalingon ug ang dili maayo mo-manage sa oras.

Dihang unang tuig pa niya isip medical student, iyahang gidungan ang pag-eskwela ug ang pag-review sa board.

Wala hinuon siya biyae sa iyang mga pamilya ug higala tungod sa init nga suporta ngadto kaniya alang sa iyahang journey.

Gani ang iyahang mga ginikanan pa ang mo-drive kaniya uban iyang mga higala paingon sa testing center ug pabawnan pa kini og paniudto.

Ang ginagmay nga makapadasig nga pulong gikan sa iyang mga higala susama sa, "You can do it, ikaw pa," mao usab ang nakapalig-on niya nga mopadayon.

Tambag ni Arriesgado alang ngadto sa mga nangandam aron mokuha usab og exam nga pilion ang review center nga angay ug gusto nila ingon man motutok sa usa ka tinubdan aron tun-an ug paresan kini og pagbansay nga mga exam.

Plano usab sa licensed pharmacist, nga mopadayon aron mamahimong doktor.

Nagtuo siya nga ang iyang background sa parmasya makatabang kaniya nga mahimong mas maayo nga tighatag sa pag-atiman sa kahimsog, nga maghatag kaniya usa ka talagsaon nga panan-aw sa pag-atiman sa pasyente.

Si Arriesgado miingon nga madasigon siya bahin sa pagpasiugda sa husto nga paggamit sa mga tambal aron mapauswag ang mga sangputanan sa pasyente ug gusto niya nga mapataas ang kahibalo bahin sa hinungdanon nga papel sa mga pharmacist sa pag-atiman sa kahimsog.

"Remember, no one ever passed the exam without actually taking it, so put aside your fears and trust that, with time and effort, you’ll earn those three letters 'RPh' at the end of your name," matod ni Arriesgado. / CAV