Oportunidad sa mga mag-uuma, palapdan pinaagi sa Cebu Food and Wine Festival

Aron mapalig-on ang food security ug mapalapdan ang mga oportunidad sa local farmers, gilaraw sa Kagamhanan sa Probinsya sa Sugbo nga makig-alayon sa Cebu Food and Wine Festival (CFWF) nga gibuksan niadtong Hunyo 6 ug matapos sa Hunyo 27, 2026.
Kini maoy nahisgutan atol sa pagbisita ni Kate Dychangco-Anzani, founder sa CFWF, sa buhatan ni Baricuatro.
Lakip sa gisugyot ang pag-link sa mga grupo sa mag-uuma ngadto sa mga hotel ug restaurant nga moapil sa festival ug ang pagpahigayon og Farmer's Market atol sa month-long nga selebrasyon.
Atol sa maong higayon, nagtapok ang mga tang-an sa natad sa pagluto sama sa mga culinary talent, mga sikat nga chef, ug mga world-class dining partner.
Nanghinaot si Baricuatro nga pinaagi ning maong festival, mahatagan og benepisyo ang mga mag-uuma sa lalawigan aron mapalambo ang ilang kita ingon man ekonomiya sa Sugbo.
Nasayran nga ang CFWF usa ka culinary journey lukop sa Sugbo ug Mactan nga nagbida sa nagkadaiyang mga hotel ug kan-anan.
Gidapit ni Mia Singson-Luzon, ang general manager sa Crimson Resort & Spa Mactan, ang publiko sa pagsalmot sa grand opening sa festival karong Hunyo 13, didto sa Crimson Resort & Spa Mactan. / ANV