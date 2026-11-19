Gitugtan na ang mga school head sa Lapu-Lapu City nga paubsan ang oras sa klase, mopatuman og pagsuspenso sa face-to-face classes depende sa kainit ug posibleng risgo sa panglawas sa mga estudyante ug personnel.
Kini subay sa Division Memorandum No. 776, s. 2026 sa Department of Education (DepEd) Lapu-Lapu City Schools Division Office.
Ubos sa memorandum, ang mga school head adunay gahom sa pagsuspenso sa face-to-face classes base sa aktuwal nga kondisyon sa kainit sulod sa ilang tagsa-tagsa ka eskwelahan, nga dili na kinahanglan mangayo og pagtugot kang Schools Division Superintendent Marilyn Andales.
Gipasalig ni Mayor Ma. Cynthia “Cindi” Chan, chairperson sa Local School Board, nga andam ang dakbayan sa pagpanalipod sa mga estudyante ug kawani sa eskwelahan batok sa gipaabot nga epekto sa Super El Niño sa 2026-2027.
Gihatagan sab og giya ang mga eskwelahan nga daghan og estudyante ug nagpatuman og double shift. Gidasig ang mga school head nga likayan ang pagpauli sa mga estudyante ug pag-abot sa eskwelahan panahon sa labing init nga bahin sa adlaw, ilabina gikan sa alas 11 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon.
Mahimo hinuong ipahigayon ang klase sa sayo sa buntag, gikan sa alas 6 hangtod alas 10, o magpatuman og alternate-day cohort rotation.
Ubos niini nga pamaagi, bahinon sa duha ka grupo ang mga estudyante. Ang unang grupo motambong sa klase matag Lunes, Miyerkules ug Biyernes, samtang ang ikaduhang grupo matag Martes ug Huwebes.
Gidili sab ang pagpahigayon og flag ceremony sa gawas, praktikal nga eksaminasyon sa Physical Education, sports training, ug mga buluhaton sa school ground nga direktang maigo sa adlaw gikan sa alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon.
Tumong sa maong mga lakang nga malikayan ang heat-related illnesses sa mga estudyante ug personnel, nga dili sab maputol ang pagpadayon sa edukasyon. / DPC