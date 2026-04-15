Oras sa truck ban parehason na sa tanang LGUs sa Sugbo

Napanglantawan nga ang plano sa pag-uniporme sa oras sa truck ban sa tibuok Metro Cebu makapagaan sa kahuot sa trapiko ug makatabang sa pag-stabilize sa presyo sa mga palaliton.
Kini samtang naglihok ang Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo sa pagtakdo sa nagkadaiyang lokal nga regulasyon nga nakaapekto sa dagan sa mga baligya.
Kini nga lakang gihimo human nisaka ang inflation rate sa Probinsiya sa Sugbo ngadto sa 9.1 porsiyento niadtong Marso 2026, tungod sa dakong saka sa pletehan ug presyo sa pagkaon, sumala sa datos sa Philippine Statistics Authority (PSA) nga gipagawas niadtong Martes, Abril 14.
Sa bahin sa probinsiya, gipahayag ni Gobernador Pamela Baricuatro atol sa tigom uban sa mga traffic manager sa Metro Cebu niadtong Martes, Abril 14, nga ang hiniusang schedule sa truck ban makasulbad sa mga inefficiencies o pagkalangan sa sektor sa logistics.
Nahitabo kini human gipresentar sa mga traffic management sa Metro Cebu ang dili managsama nga oras sa truck ban sa ilang tagsa-tagsa ka lungsod ug dakbayan lakip na ang nagkalahing mga lagda sa multa ug mga exemption.
Sa atubangan sa mga traffic manager gikan sa 14 ka LGU sa Dakbayan sa Danao hangtod sa Carcar, lakip na ang sa Sugbo, Mandaue, ug Lapu-Lapu, gipasabot sa gobernador ang kamahinungdanon sa usa ka kumon nga polisiya.
“Kinahanglan ta makahimo og hiniusang oras para sa truck ban. Maluoy sab ta sa mga truckers. Bureaucracy at its best kini dinhi,” matod pa ni Baricuatro.
Sa pagkakaron, managlahi ang iskedyul sa truck ban sa matag LGU.
Tungod niini, naay mga higayon nga ang mga trak nga gitugotan sa usa ka dapit, mapahunong pag-abot sa pikas lungsod.
Mapugos ang mga drayber sa pag-parking sa daplin sa dalan samtang nagpaabot nga malibkas ang ban nga mas makapasamot hinuon sa trapiko imbes nga makapagaan niini.
Si Maria Theresa Sederiosa, ang industry development chief sa Department of Trade and Industry sa Central Visayas (DTI) 7, niingon nga ang ilang ahensiya nagpatawag na og tigom sa mga logistics stakeholders aron tukion ang pagsaka sa presyo sa mga palaliton.
Matod niya, ang pagtakdo sa mga regulasyon sa logistics usa sa mga yawe nga solusyon nga nakit-an, uban sa long-term nga sugyot nga maghimo og national body nga maoy modumala sa sektor sa logistics.
Ang tigom nagbutyag sab sa dakong kalainan sa mga multa ug mga exemption.
Sa Dakbayan sa Talisay, P5,000 nga multa para sa ikatulo nga offense samtang sa Mandaue, P2,000 matag kalapasan ug P500 para sa mga first-time offenders sa Naga.
Bahin sa mga exemption, ang ubang LGU nagtugot sa mga trak nga nagkarga og mga batakang panginahanglan sama sa bugas, dali madaot nga pagkaon, kahayupan, ug mga produkto sa petrolyo, lakip na ang mga sakyanan sa gobiyerno o pang-emerhensiya.
Ang uban naglakip sa mga private contractor sa mga proyekto sa gobiyerno, samtang ang Dakbayan sa Lapu-Lapu nagkinahanglan nga mokuha og permit ang mga logistic firm imbes nga hatagan og automatic exemption.
Gisaysay ni Baricuatro nga kini, dili pagkaparehas nagpakita sa kakuwang sa hiniusang polisiya, ug iyang gipasabot nga dako og papel ang logistics sa inflation tungod kay ang gasto sa transportasyon direktang makaapekto sa presyo sa merkado.
Ang mga traffic manager nisugot nga ipadangat kini nga sugyot ngadto sa ilang tagsa-tagsa ka mayor, ug gipaabot nga adunay laing tigom nga ipahigayon uban sa mga local chief executives aron mapinalisar ang plano sa pag-standardize. / CDF