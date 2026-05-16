Oras sa truck ban sa Metro Cebu giparehas

Giusa na sa Kagamhana’ng Probinsiyal sa Sugbo ang oras sa truck ban sa tibuok Metro Cebu aron mapahapsay ang trapiko ug dagan sa logistics.
Bisan pa man niini, nagpabiling dili parehas ang multa sa mga makalapas tungod kay nagdepende kini sa mga ordinansa sa matag lokal nga kagamhanan.
Gipermahan ni Gobernador Pamela Baricuatro ang Executive Order (EO) No. 28 niadtong Martes, Mayo 12, 2026, nga giparehas ang schedule sa mga heavy truck mga sakyanan nga motimbang og kapin sa 4,500 gross vehicle weight.
Gidid-an ang pagbiyahe niini sa mga national highway ug mga karsada sa probinsya gikan sa alas 6 sa buntag hangtod alas 8 sa buntag ug alas 5 sa hapon hangtod alas 7 sa gabii.
“Increasing vehicular congestion, particularly involving heavy trucks and cargo vehicles, has resulted in: traffic gridlocks; increased road accidents; delays in emergency response; and economic inefficiencies in the Province of Cebu,” natala sa maong EO.
Matod pa sa EO, dunay gipahigayon nga tigom niadtong Abril 30, diin ang mayoriya sa mga traffic manager sa Metro Cebu, nga nagrepresentar sa ilang tagsa-tagsa ka mga mayor, nagkahiusa sa pagsagop sa usa ka unified truck ban schedule sa tibuok probinsya.
Dili ipatuman ang ban sa mga adlawng Domingo o sa mga opisyal nga gideklarar nga holiday sa nasod ug sa lokalidad.
Gipasabot sa EO nga ang mga heavy truck naglakip sa mga sakyanan nga milapas sa 4,500 kg ang gibug-aton, sama sa mga cargo truck, dump truck, trailer truck, ug mga container van. / CDF