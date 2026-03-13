Ordinansa batok “public sleeping,” gisugyot sa Dakbayan sa Sugbo

Gitinguha sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ang mas estrikto nga regulasyon batok sa pagkatulog sa mga sidewalk ug pampublikong dapit pinaagi sa usa ka bag-ong balaodnon nga nagtumong sa paghupot sa kaluwasan ug kalimpyo.
Ang gisugyot nga “Cebu City Public Sleeping Regulation Ordinance,” gipangamahanan ni Konsehal Harold Kendrick Go, naglatid og mga giya sa pagpatuman diin gikinahanglan nga ang mga awtoridad motanyag una og social services ug shelter referrals sa dili pa mopahamtang og silot.
Giduso kini sa Cebu City Council niadtong Martes, Marso 10, 2026.
Ang maong tinguha wala nagmando og hingpit nga pagdili sa pagkatulog sa publiko.
Apan silotan ang tawo nga natulog sa pampublikong lugar nga makamugna og pag-ali sa agianan, peligro sa kaluwasan, o isyu sa kalimpyo.
Dili mahimong babagan ang agianan sa mga tawo o sakyanan, ilabi na sa mga delikadong dapit sama sa karsada, taytayan, o duol sa mga construction site, ug kadtong moresulta sa mga documented sanitation risks.
Lakip sa mga basehan aron matino kon ang usa ka tawo giisip nga natulog sa publiko mao ang paggamit og mga higdaanan sama sa karton o banig, makeshift shelters sama sa tolda o trapal, o ang pagpabilin sa posisyon nga natulog sulod sa labing minos 15 ka minutos nga walay hunong.Gimando sa proposed ordinance ang usa ka humanitarian response protocol, diin ang social services maoy sentro sa pagpatuman.
Ang Cebu City Department of Social Welfare and Services (DSWS) maoy mangulo sa pag-assess ug pag-refer sa mga shelter o assistance programs.
Sa unang higayon nga madakpan, hatagan lang ang tawo og Notice of Warning and Referral (NWR), diin tanyagan siya og tabang ug sakyanan padulong sa mga shelter inay silotan.
Ang multa ipahamtang lamang sa mga pabalik-balik nga kalapasan.
Sa unang kalapasan, warning ug referral ngadto sa social services ug pamultahon og P3,000 o walo ka oras nga community service sa ikaduha ug sa ikatulo kalapasan; P5,000 nga multa o 16 ka oras nga community service.
Sa ikaupat nga kalapasan pasakaan kini’g criminal complaint, nga dunay P5,000 nga multa o 10 ngadto sa 30 ka adlaw nga pagkabilanggo.
Hinuon, ang ordinansa nagkanayon nga ang kriminal nga prosekusyon mahitabo lamang kon ang indibidwal mobalibad sa tanyag nga shelter o referral nga walay balidong rason.
Aduna sab kini mga proteksyon aron malikayan ang pag-criminalized sa kakabos.
Gidid-an ang mga awtoridad sa pagpatuman niini base lang sa panagway sa tawo, kakabos, o socioeconomic status. Gipatuman sab ang no-penalty rule kon walay available nga shelter nga ikatanyag sa panahon sa pagdakop.
Duna sa’y mga exemption sama sa mga tawo nga nawad-an og panimalay tungod sa kalamidad, kadtong nakasinati og medical emergency, ug mga tawo nga partisipante sa mga pampublikong kalihukan nga gitugotan sa siyudad.
Ang mga bata nga makit-an nga natulog sa mga gidili nga lugar kinahanglan nga i-refer dayon sa mga social worker alang sa protective intervention inay silotan.
Matod ni Go, ang maong lakang nagtinguha sa pagpreserbar sa mga pampublikong lugar alang sa hustong gamit niini samtang giseguro nga ang mga vulnerable nga indibidwal magiyahan ngadto sa mga angay nga tabang sa gobiyerno. / EHP