Ordinansa batok sa sige’g pataas sa dalan, suportado

Gisuportahan sa usa ka public hearing ang gisugyot nga ordinansa sa Cebu City nga nagtumong sa pagpahunong sa sige’g pataas sa lebel sa mga dalan tungod sa balik-balik nga asphalt overlay.
Kini giingong mahimong hinungdan sa pag-ubos sa sidewalk, pagbabag sa drainage ug pagsamot sa problema sa pagbaha.
Ang ordinansa nga gipangamahanan ni Councilor Alvin Arcilla naglatid og mga lagda sa pag-ayo sa mga dalan aron dili lang tabunan pag-usab og bag-ong aspalto o semento ang daan nga dalan nga walay hustong pagtangtang sa daang road surface.
Gipasabot atol sa hearing niadtong Martes, Agusto 11, 2026, nga ang sayop nga road overlay mahimong makapataas pag-ayo sa dalan ug makapakunhod sa luna sa sidewalk.
Mahimo sab kini nga makababag sa drainage system ug makapadugang sa problema sa baha.
Si kanhi Barangay Councilor Samuel Lao sa Santo Niño niingon nga ang pag-ayo sa dalan kinahanglan makapaayo sa kahimtang sa komunidad ug dili magbalhin sa problema ngadto sa sidewalk, drainage system o silingang mga property.
“Road repair should improve the community, not transfer the problem to sidewalk, drainage system, or neighboring properties,” matod ni Lao.
Niingon si Lao, 23 ka tuig siyang nagserbisyo sa barangay ug kanhi national president sa mga real estate broker.
Nipasidaan siya nga ang sige’g pataas sa dalan dili lang problema sa baha kondili mahimo sab nga makaapekto sa kantidad sa mga property.
Iyang gikutlo ang mga lugar diin tungod sa balik-balik nga asphalt overlay, mas taas na ang dalan kaysa kaniadto ug mapugos ang mga pedestrian sa paggamit sa sidewalk kon mapuno sa baha ang dalan.
Matod niya, kon magpadayon ang pagkadaot sa dalan, sidewalk ug drainage, mahimong maapektuhan ang “highest and best use” sa mga property, ilabina sa mga komersyal nga lugar nga nagkinahanglan og maayong access ug drainage.
Matod niya, adunay mga negosyo ug tindahan nga nakasinati na og kadaot human mosulod ang baha sa ilang mga establisemento.
Samtang wala pa maghatag og final nga posisyon ang Department of Public Works and Highways (DPWH) Cebu City District Engineering Office bahin sa gisugyot nga ordinansa.
Si Christian Felices, hepe sa Planning Design Section sa DPWH Cebu City District Engineering Office, niingon nga nasabtan ug giila sa ilang opisina ang mga kabalaka bahin sa pagpataas sa dalan, drainage, pagbaha, kahimtang sa sidewalk, ug kalidad sa road patching.
Apan matod ni Felices, nangayo pa ang ilang opisina og giya gikan sa DPWH Regional Office, lakip sa legal division, aron maseguro nga ang ilang posisyon nahiuyon sa national laws ug sa mga standard, polisiya, ug regulasyon sa DPWH. / CAV