Ordinansa giduso aron politiko did-an pagbutang sa ilang ngalan sa proyekto

Sa tinguha nga mapugngan ang pag-angkon sa mga proyekto nga gipundohan sa buhis sa katawhan, usa ka ordinansa ang gisugyot nga magdili sa mga incumbent officials sa pagbutang sa ilang mga ngalan sa mga kabtangan sa gobyerno sa Dakbayan sa Sugbo, gawas lang kon gikinahanglan sa balaod o dunay katarungan para sa kasaysayan.
Ang maong lakang, nga gipangamahan ni Cebu City Councilor Sisinio Andales, nagtumong sa pagpalig-on sa prinsipyo nga ang mga proyekto sa gobyerno gipundohan sa mga magbubuhis ug dili angay gamiton alang sa personal o politikanhong branding sa mga opisyal, ilabi na panahon sa eleksyon.
Lakip sa mga butang nga dili pabutangan og ngalan sa politiko mao ang mga building, proyekto sa imprastraktura, pasilidad, mga sakyanan, ug uban pang mga kabtangan nga gipundohan sa panudlanan sa publiko kon public funds.
Gihatagan og gibug-aton ni Andales nga ang serbisyo publiko kinahanglan magpabilin nga institusyonal imbes nga magdepende sa personalidad sa politiko.
Ang gisugyot nga lakang nagsubay usab sa mga sumbanan nga gilatid sa Republic Act No. 6713, o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, nga nagmando sa mga opisyal sa paglikay sa mga lihok nga mahimong hubaron nga self-promotion o conflict of interest.
Kon mapasar, ang ordinansa mag-standardize sa paagi sa pagmarka sa mga proyekto sa gobyerno, diin tutokan na lang ang mga titulo sa proyekto, ang ahensya nga nagpatuman, tinubdan sa pundo, ug ang petsa kon kanus-a kini nahuman. / EHP