Ordinansa gisang-at aron maklaro ang kalainan sa model, actual units

Sa dili madugay, ang Konseho sa Dakbayan sa Sugbo mo-require na sa mga real estate developer nga klarong ipahibawo kon unsa gyud ang madawat sa mga pumapalit inig turnover sa unit, taliwala sa mga reklamo nga ang mga nindot nga showroom ug model units makalipat sa mopalit.
Sa usa ka gisugyot nga ordinansa, nga giulohan og "Cebu City Showroom Truth-in-Advertising Ordinance," gimanduan ang mga developer nga iklaro ang kalainan sa fully furnished nga mga model unit ug sa aktuwal nga unit.
Ang mga showroom i-require na sa pagbutang og klarong "disclosure boards" nga nagdetalye sa floor area, mga fixtures nga apil, ug mga muwebles o upgrade nga wala maapil.
Samtang ang mga gamit nga pang-display kinahanglan nga duna’y tinud-anay nga sukod aron malikayan ang pagpasobra sa tinuod nga gidak-on sa lugar.
Si City Councilor Harold Kendrick Go, kinsa maoy nagduso sa ordinansa, niingon nga ang maong sugyot nagtumong sa pagpanalipod sa mga pumapalit gikan sa malimbungon nga mga pamaagi sa marketing nga moresulta sa panagsumpaki inig turnover na sa unit.
Ubos sa draft nga ordinansa, ang tanang promotional materials, mapa-printa man o digital advertising, kinahanglan nga tukma nga magpakita sa floor plans nga giaprubahan sa gobiyerno ug aduna’y klaro nga mga disclaimer, lakip na ang label nga “artist’s perspective” kon gikinahanglan.
Ang mga developer i-require usab sa paghatag sa mga pumapalit og opisyal nga turnover plan kon kini pangayuon. Ang dili pagsunod ug paglapas aduna’y silot. Ang unang offense aduna’y multa nga P3,000 ug compliance order. Ang ikaduhang offense moresulta sa multa nga P4,000 ug pagsuspenso sa operasyon sa showroom hangtod sa 30 ka adlaw.
Ang ikatulo nga offense aduna’y multa nga P5,000, mas taas nga suspensyon, ug posibleng i-refer ngadto sa Department of Human Settlements and Urban Development (DHSUD) alang sa dugang nga silot.
Ang maong sugyot nahiuyon sa mga panalipod ug katungod nga gihatag sa mga konsumidor ubos sa Consumer Act of the Philippines (Republic Act No. 7394), nga nagdili sa malimbungon nga pamaagi sa pagbaligya, ug ang Local Government Code of 1991, nga naghatag og gahom sa mga lokal nga kagamhanan sa pagpatuman og mga lakang alang sa proteksyon sa konsumidor.
Kon kini mapasa, ang pagpatuman pagahimuon pinaagi sa pagtinabangay sa Cebu City Housing Board, Office of the Building Official, ug DHSUD Region 7, nga mahimong mopahigayon og mga random inspection sa mga showroom ug marketing materials. / EHP