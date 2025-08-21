Ordinansa nga i-drug test ang Capitol employees, gipalabang

Umulon sa Cebu Provincial Board ang usa ka bag-ong ordinansa nga magmando og kalit nga drug testing alang sa tanang opisyales ug empleyado sa gobiyerno, bisan pa sa ilang ranggo o status sa trabaho.
Ang maong ordinansa nga gisugyot ni Board Member Alfred “Alfie” Ouano napasar sa unang pagbasa atol sa regular nga sesyon niadtong Agusto 18, 2025.
Mubo nga gilatid sa ordinansa nga mohimo kini og komitiba ubos sa buhatan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro o sa iyang gitugot nga representante.
Kini nga ordinansa gibase sa kasamtangang “Drug-free workplace in the Provincial Government of Cebu” nga polisiya.
Tumong sa polisiya mao ang pagsiguro sa luwas ug himsog nga palibot sa trabaho pinaagi sa pagpabiling drug-free ang tanang opisyales ug empleyado.
Ang bag-ong mga lagda ipatuman sa tanang elective ug appointive personnel sa tanang departamento, walay pili kon unsay ilang ranggo o status sa trabaho.
Ang drug testing buhaton sa usa ka DOH-accredited nga laboratoryo.
Ang random testing, walay pasidaan aron malikayan ang posibleng panikas o pagpanglimbong sa resulta.
Mandatory sab ang drug test sa pre-employment, pagka-promote, o kon ang usa ka tawo mobalik sa trabaho human sa rehabilitasyon.
Ang bisan kinsa nga opisyales o empleyado nga modumili nga mopaubos sa drug test, o mapositibo, mag- atubangon og kasong Grave Misconduct.
Apil sab sa silotan ang bisan kinsa nga mohilabot sa resulta sa drug test o molapas sa balaod sa confidentiality.
Ang probinsiya mopasaka og kasong kriminal batok sa bisan kinsa nga empleyado nga mapamatud-an nga naggamit, namaligya, o nag-apudapod og ilegal nga drugas.
Kon positibo ang resulta sa usa ka opisyal, kinahanglan siya nga moagi sa Drug Dependency Examination aron masuta kon unsa kabug-at ang iyang paggamit sa druga.
Ang mga mapositibo mopaubos sa community-based rehabilitation para sa mga gagmay nga kaso ug inpatient program sulod sa unom ka buwan para sa seryoso nga mga kaso.
Ang gasto sa rehabilitasyon abagahon sa empleyado mismo.
Ang reinstatement mahimo lamang sa permanenteng empleyado nga malampusong nakatapos sa ilang tambal.
Tukoron sab ang Drug-Free Workplace Committee aron motabang sa pagpatuman sa ordinansa.
Kini nga komitiba maglakip sa mga representante sa buhatan sa Gobernador, Human Resource and Management Office, Provincial Health Office, ug Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Division.
Ang tanang resulta ug rekord sa drug test isipon nga confidential. Ang gastuhan alang sa drug testing kuhaon gikan sa tinuig nga budget sa matag opisina. / CDF