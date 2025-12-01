Ordinansa sa Mandaue patamnon og mga kahoy ang mga estudyante

Gihingusgan sa mga opisyal sa Siyudad sa Mandaue ang usa ka ordinansa nga magmando sa tanang tinun-an pagpananom og kahoy isip kabahin sa ilang mga rekisitos sa pagtapos.
Kini alang sa motapos sa senior high school ug sa kolehiyo sa pribado ug publikong mga tulonghaan o unibersidad.
Matod ni Konsehal Jennifer Del Mar nga dinalian kining maong lakang tungod kay nagpadayon ang siyudad sa pagsagubang sa epekto sa climate change, dili matag-an nga panahon, ug nagkagrabe nga kahimtang sa kinaiyahan.
“We can clearly see how unpredictable the weather has become. We really need this,” matod ni Del Mar.
“So who should we teach? The youth. Teaching them while they are young will help make tree planting part of their routine, ” dugang niya.
Gipasabot ni Del Mar nga ang pagpananom og kahoy nahimong usa ka importante nga katungdanan sa lungsod sa panahon nga daghan ang nagtuo nga basin ulahi na ang tanan aron matul-id ang pipila ka kadaot sa kinaiyahan.
Matod niya nga i-monitor sa siyudad ang klase sa kahoy nga itanom ug ang ilang gitudlo nga mga lugar, diin ang matag usa adunay responsibilidad sa pagpanalipod sa kinaiyahan.
Si SK Federation President, Konsehal Fleuritz Gayle Jumao-as, kinsa kauban sa pagmugna sa ordinansa nagkanayon nga ang inisyatiba nagtumong sa paglambigit sa mga batan-on sa pagpanalipod sa kinaiyahan ug pagpaminus sa risgo sa katalagman.
“Nag-draft kami og ordinansa nga magmando sa mga estudyante sa senior high school ug kolehiyo nga motapos sa pagtanom og kahoy. Sa dili pa sila mogradwar, kini usa sa ilang mga rekisitos,” pasabot ni Jumao-as.
Matod niya nga ang programa makatabang sa pagsulbad sa pagbaha ug deforestation nga kanunay nga isyu sa siyudad.
“Unta madayon gyud ni nato. Daghan kaayo mi'g makita nga baha ug deforestation, mao nga makatabang gyud ni,” matod niya. Ang ordinansa molakip sa tanang nagtapos nga estudyante sa Mandaue City.
Gipaabot sab nga motabang ang Department of Agriculture sa paghatag og seedlings alang sa mga eskwelahan nga dili makahatag sa ilang kaugalingon.
Adunay pipila ka eskwelahan nga nagsagop na og susama nga mga polisiya nga nagkinahanglan sa mga estudyante sa pagtanom og hangtod sa 10 ka kahoy sa dili pa mogradwar.
Makigtambayayong ang gobiyerno sa siyudad sa mga eksperto sa agrikultura aron maseguro ang pag-monitor ug pagkabuhi sa gitanom nga mga kahoy.
Matod ni Jumao-as nga ang tumong mao ang paghatag gahom sa mga estudyante sa pagtampo sa komunidad pinaagi sa aksiyon sa kinaiyahan. Nagplano sab ang siyudad nga makig-alayon sa mga nasudnong ahensiya aron sa pagdumala sa hustong pagpananom og kahoy ug pag-monitor sa pagtubo./ABC