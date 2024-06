Ordinansa sa ‘premium pay’ giprubahan sa City Council

Ang mga job order (JOs) personnel sa Dakbayan sa Sugbo angay nang maka­dawat og premium pay human giaprobahan sa Cebu City Council ang ordinansa sa Siyudad nga naghatag niini alang sa mga JO sa Cebu City Hall.

Niadtong Miyerkules, Hun­yo 26, 2024 atol sa regular session, giaprubahan sa Cebu City Council ang “service premium” nga naghatag sa JOs og bonuses matag Mayo ug Nobiyembre sa tuig, sumala sa taho sa Cebu City News and Information.

Si Konsehal Edgardo II Labella sa dakbayan sa Sugbo maoy nangamahan sa maong ordinansa, kinsa anaa sa official leave dihang kini gipalabang sa Konseho.

Sa ordinansa, ang mga JO nga nagserbisyo sulod sa labing menos tulo ka bulan ug nakaangkon og “satisfactory” rating adunay katungod nga makadawat og P5,000 nga bonus.

Hinuon, ang mga JO nga nagserbisyo nga wala pay tulo ka buwan makadawat og P3,500; kadtong nakaserbisyo nga wala pay duha ka buwan makadawat og P1,500; ug kadtong nagtrabaho nga wala pay usa ka buwan makadawat ra og P500.

Sa text message sa Sabado, si Cebu City Councilor Noel Elueterio Wenceslao, chairman sa committee on budget and finance, nikompirmar nga katungod gihapon sa mga JO nga makadawat sa ilang mga bonus alang sa buwan sa Mayo bisan pa man nga naaprobahan na ang ordinansa sa Hunyo.

Si Acting Mayor Raymond Alvin Garcia maoy personal nga mihangyo nga paspasan ang pag-aprobar sa ordinansa pinaagi sa sulat nga pinetsahan og Mayo 13, 2024.

“By providing gratuity pay, motivation and morale can be boosted, leading to an increased focus on delivering high-quality services promptly,” siya nagkanayon.

“The grant of premium pay to our hardworking job order personnel was long overdue and is about time to show them that we walk our talk in striving to do things fast, efficiently, and effective,” dugang niya sa iyang suwat sa Hunyo 14, 2024 ngadto kang Acting Vice Mayor Dondon Hontiveros.

Gihimug-atan ni Garcia atol sa iyang administrasyon sa City Hall, iyang gitumong ang tukma nga serbisyo publiko, dili lang ang pag-alagad sa mga moanha sa City Hall.

Atol sa regular session niadtong Hunyo 26, giduso ni Konsehal Joy Pesquera, James Anthony Cuenco, ug Renato Osmeña, Jr. ang pag-aprobar sa ordinansa alang kang Labella. / AML