Ordinansa sa province-wide digital framework gihingusgan

Giaprobahan sa Hunta Probinsiyal sa Sugbo sa ikaduhang pagbasa ang usa ka ordinansa nga mag-institutionalize sa usa ka digital services framework niadtong Disyembre 15, 2025.
Kini nagtumong sa pagpasayon sa mga transaksyon sa gobiyerno, pagpalig-on sa proteksyon sa datos, ug pagpalambo sa serbisyo publiko.
Nakuha sa SunStar Cebu ang kopya sa gisugyot nga ordinansa sa mao gihapon nga adlaw gikan sa opisina ni Provincial Board Member Malcolm Sanchez, ang nagpanday sa maong lakang. Pinaagi sa maong ordinansa, itudlo ang Cebu Provincial Information and Communications Technology Council (PICTC) isip maoy mohimo og polisiya ug modumala sa digital transformation agenda sa probinsya.
Ang maong konseho una nang naporma pinaagi sa Executive Order No. 29, Series of 2025. Aron suportahan ang hinay-hinay nga pagpatuman sa maong lakang, gimando sa ordinansa ang pagmugna sa Technical Working Committee on Digital Services (TWC-DS).
Sila ang tahasan sa inisyal nga pagplano, pilot implementation, ug pag-coordinate sa mga reporma sa digital service sa tanang opisina sa probinsya.
Ang komite langkuban sa lima ka miyembro nga itudlo sa gobernador gikan sa mga hingtungdang departamento sa probinsya, samtang ang provincial data protection officer magsilbi nga ika-unom nga miyembro.
Ang TWC-DS gimanduan nga mosumiter og quarterly progress reports ngadto sa Provincial ICT Office, sa gobernador, ug sa Sangguniang Panlalawigan.
Kini nga komite wagtangon sulod sa tulo ka tuig human mabalhin ang mga responsibilidad ngadto sa usa ka designated lead implementing office, gawas kon lugwayan kini pinaagi sa laing ordinansa.
Gitugotan usab sa maong lakang ang kagamhanang lalawigan sa pagpahigayon og regular nga capacity-building ug training programs para sa mga empleyado aron masiguro ang epektibong paggamit sa mga digital system. Adunay inisyal nga pundo nga P5 milyunes ang gigahin alang sa pagpatuman sa ordinansa, nga kuhaon gikan sa pundo sa kagamhanan sa lalawigan. / CDF