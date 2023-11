Ordinansahon alang sa mental health giduso

Sa pagpalambo sa kinatibuk-ang kaayuhan sa mga kawani sa Cebu City Government, usa ka ordinansahon ang gipanday sa pagpalambo sa mga polisiya ug programa alang sa mental health.

Ang ordinansahon nga gitawag og “Employee Behavioral Health Assistance Program of the Cebu City Government” nga giduso ni Konsehal Mary Ann De Los Santos, gisumite na ngadto sa Konseho.

Sa deklarasyon sa polisiya, gipasiugda ni De Los Santos nga ang mga kawani mahinungdanon aron makab-ot ang panan-aw sa Siyudad, nga nagpasiugda nga ang usa ka luwas ug himsog nga trabahante mahinungdanon, tungod kay giila sa Siyudad ang importansya sa kahimsog sa pangisip sa mga empleyado kauban ang ilang pisikal nga kaayuhan.

“The City shall ensure a safe and conducive workplace for all workers by providing full protection against all hazards in their work environment,” tipik sa ordinansahon ni De Los Santos.

Sa pagkutlo sa Republic Act No. 11036, si De Los Santos niingon nga kini ang batakang katungod sa tanang mga Pilipino nga makapahimulos sa mental health services, nga nag-ingon nga ang kadagkuan gimandoan sa paghimo og mga polisiya ug programa sa mental health nga gipasiugda sa seksyon 25 sa maong ordinansahon.

Ang ordinansahon, sa higayon nga mapatuman, maghatag sa gikinahanglan nga mental health nga panginahanglan sa mga kliyente, nga mga kawani.