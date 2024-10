Orig nga OR, CR gigamit sa ‘rentangay’ gang

Nabantayan sa mga sakop sa Highway Patrol Group 7 nga migamit ug original nga Certificate of Registration gikan sa Land Transportation Office (LTO) ang nadakpan nga sakop sa ‘rentangay’ gang human mibaligya sa usa ka Toyota Vios nga kinawat gikan sa usa ka rent-a-car.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla ang Regional Chief sa HPG 7 nga tinuod nga papel ang gigamit ni Dennis Villamor sanglit makita sa OR ug CR ang security features nga magmatuod nga gikan kini sa Land Transportation Office.

Dinhi ilang nasuta nga nakakuha sila og blanko nga OR ug CR nga original ug sila na ang mo fill up niini sa pa­ngalan ni France Ong lakip na ang detalye sa sakyanan aron motuo ang mopalit nga lehitimo kini.

Gusto nila masayran kinsa ang nagpalusot niini nga mga blanko nga dokumento gikan sa sulod sa LTO nga hugot matod pa kini nga gidili.

Ang maong dokumento gikan matod pa sa buhatan sa LTO sa Mindanao apan wala lang una mohatag sa dugang detalye si Parilla, sanglit makig-alayon pa sila sa ilang counterpart alang sa ilusad nila nga imbestigasyon.

Mipasabot hinuon si Parilla nga lahi na ang gigamit karon nga papel sa LTO ug ang porma sa certificate of registration tungod kay mas dako na kini itandi sa karaan nga gagmay nga maoy gigamit sa mga kriminal karon.

“Naay certain branch from Mindanao nga maoy ming-leak sa original kay wala na man gud na gamita karon katong certificate of registration nga documents, mao na atong gi-check kung unsa na ka ti­nuod,” matod ni Parilla.

Lakip sa palawman sa imbestigasyon sa kapulisan kon unsa na kadako ang grupo ni France Ong ug Dennis Villamor gumikan kay niadtong buwan sa Agusto lima ka sakyanan ang giabangan didto sa Bohol nga wala na usab mauli ug nasuta nga gibaligya na sa laing tawo ug lahi pa ang kaso sa Angeles Pampanga.

Matod ni Parilla nga nag abutabot ang daghang reklamo sa ilang buhatan nga nagtudlo kang Villamor nga maoy nagbaligya sa ilang sakyanan ug matod pa aduna pa kiniy kauban nga usa ka Bryan.

Awhag sa kapulisan niadtong nagtinguha nga mopalit og second hand nga sakyanan nga labing maayo nga dili magdali ug kinahanglan nga ipasusi daan sa buhatan sa LTO o ba kaha sa HPG aron masiguro nga walay problema ang rekord niini.

Lakip sa giwarningan ni Parilla ang mga nag-negosyo og rent a car nga i-check usab ang lisensya sa moabang kung tinuod ba ang pangalan niini pinaagi sa pagtawag sa hotline sa LTO. / AYB