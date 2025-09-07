Ornamental fish breeding maoy gisaligan

Kapin na sa 30 ka tuig, ang mga lumolupyo sa Sityo Tubigan, usa ka gamay’ng komunidad sa Barangay Banilad, Dakbayan sa Mandaue, nagsalig sa pagpamuhi sa mga ornamental nga isda nga maoy ilang panginabuhian.
Sagad sa mga residente sa Sityo Tubigan nanginabuhi sa pagpadako og ornamental fish nga nagkalainlain nga klase sa isda, ilabi na ang koi, guppy, ug goldfish.
Matag adlaw kini gipakaon ug giatiman, kasagaran nagsugod ang trabaho sa sayo sa buntag, pagkahuman sa pagpakaon dad-on kini ngadto sa mga tindahan og aquarium ug mga pet shop aron ibaligya.
Sa presyo nga tag-P3 sa 2-inch fish, P6 sa 2.5-inch fish, ug P10 sa 3-inch nga gidak-on.
Gawas sa giatiman nga ornamental fish namuhi sab sila og tilapia nga isda ug pansat alang sa ilang panud-an, ang maong matang sa pagbuhi niini, haom sa wetland environment sa maong dapit. / Juan Carlo de Vela