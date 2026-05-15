Oslob District Hospital, gipaubos sa renovation

Gipaubos na sa renovation ang Oslob District Hospital subay sa gihimong assessment sa mga hospital sa Probinsiya sa Sugbo.
Gipahibalo sa Kapitolyo nga moabot sa P15.442 milyunes ang gigahin alang sa renovation sa maong pasilidad ug pag-modernize sa mga ekipo niini.
Lakip sa giayo ang emergency room, paghulip sa kisame, pagpintura sa building, ug construction sa ambulance ug maintenance building.
Una na nga gipahibalo ni Capitol Health Consultant Dr. Nikki Catalan nga importante ang pag-ayo ug pag-improve sa mga pasilidad sa matag hospital sa probinsiya aron mahatagan og mas maayong serbisyo ang mga pasyente.
“Better facilities mean better care, greater dignity, and a safer healing environment for every Cebuano,” matod ni Catalan niadtong Huwebes, Mayo 14, 2026.
Ang Probinsiya sa Sugbo nagdumala sa 16 ka mga hospital sa lalawigan, diin sa unang mga buwan sa pangatungdanan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro gihimo niini ang pagsusi sa tanang hospital aron mahibaw-an ang mga panginahanglanon ug gikinahanglang ayuhon.
Lakip sa unang mga nabantayan ni Baricuatro sa gihimong pagsusi ang mga nabuak nga tiles, guba nga kisame, ug uban pa.
Gilauman nga sa mosunod nga mga buwan, inanay nga ayuhon ang uban sab nga mga hospital sa probinsiya. / ANV