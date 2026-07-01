Osmeña gusto nga isalikway sa Cebu City ang CBRT realignment

Nilanat og taas nga debate sa konseho ang gisugyot ni Vice Mayor Tomas Osmeña nga ang Cebu City Government mismo maoy pormal nga mosalikway sa gisugyot nga realignment sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) project.
Lainlain ang baruganan sa mga konsehal kon unsaon pagtubag sa siyudad sa mga kausaban sa maong flagship mass transport project.
Atol sa regular nga sesyon sa konseho, gisugyot ni Osmeña ang pag-usab sa iyang kaugalingong resolusyon nga nag-ingon nga ang siyudad dili na angay nga mohangyo lamang sa Department of Transportation (DOTr) nga mosalikway sa realignment, kondili ang Cebu City Government mismo ang mopahayag sa opisyal nga pagsalikway niini.
Ang orihinal nga resolusyon nanawagan sa DOTr nga “respectfully yet firmly” isalikway ang gisugyot nga realignment sa CBRT ug ibalik ang orihinal nga rota gikan sa Barangay Bulacao sa habagatan ngadto sa Barangay Talamban sa amihanan.
Apan matod ni Osmeña, kulang ang pagkasulat niini tungod kay gibiyaan sa nasudnong gobiyerno ang katapusang desisyon.
“It says here to respectfully yet firmly urge the Department of Transportation to completely reject the proposed realignment. We’re not asking the DOTr to reject it. We are rejecting it. The City Government rejects the alignment,” matod niya.
Sumala ni Osmeña, ang pag-usab sa pinulongan adunay dakong legal ug polisiyang epekto tungod kay gikinahanglan ang pag-aprubar sa siyudad alang sa proyekto.
“If the city disapproves the alignment, the DOTr cannot override it,” matod niya.
Gipasabot sab niya nga kon mohangyo lang ang siyudad sa DOTr nga mosalikway sa proposal, adunay posibilidad nga ipadayon gihapon kini sa ahensiya kon gusto niini.
“The way this is phrased right now, we’re letting the DOTr do it. If the DOTr doesn’t do it, they can still proceed,” matod ni Osmeña.
Subli niyang gisupak ang gisugyot nga rota gikan sa SM Seaside City Cebu ngadto sa Ayala Center Cebu, nga matod niya nagpalayo sa proyekto gikan sa orihinal nga Bulacao-Talamban corridor nga gituyo alang sa liboan ka mga commuter.
Giangkon sab niya nga “SM and Ayala have hijacked the project against the interest of the urban poor,” nga maoy hinungdan nga nihangyo si Councilor Pastor Alcover Jr. nga tangtangon ang maong pamahayag gikan sa opisyal nga minutes sa sesyon.
Gipangutana ni Majority Floor Leader David Tumulak ang panginahanglan sa gisugyot nga amendment ni Osmeña nga nagtimaan nga naaprubahan na sa konseho ang Resolution No. 17-3273-2026 nga nanawagan sa Office of the President ug sa World Bank nga susihon pag-usab ang CBRT realignment ug ibalik ang orihinal nga Bulacao-Talamban route.
Matod ni Tumulak, ang bag-ong proposal nagbalik-balik lamang sa naunang baruganan sa siyudad ug mahimong redundant tungod kay napasar na ang isyu ngadto sa nasudnong awtoridad ug sa international funding institution sa proyekto.
Tungod kay ubos na sa hurisdiksyon sa DOTr ug World Bank ang maong isyu, mas maayong huwaton una sa konseho ang ilang aksiyon imbes nga mopasar pag-usab og laing resolusyon nga pareho ra ang tumong.
Apan wala mouyon si Osmeña nga nag-ingon nga ang miaging resolusyon usa lamang ka hangyo sa nasudnong gobiyerno aron usbon ang realignment, samtang ang iyang proposal nagtumong nga himuong opisyal nga baruganan sa Cebu City Government ang pagsalikway niini.
Sa ulahi, nagkauyon ang konseho nga magtigom sa usa ka special session imbes nga executive session aron mahimong bukas sa publiko ang diskusyon.
Ang maong special session gitakda sa Biyernes, Hulyo 3, alas 9:00 sa buntag, diin imbitaron ang mga representante sa DOTr. / CAV