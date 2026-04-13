Osmeña gustong ibalik ang orihinal nga rota sa BRT

Niduso og resolusyon si Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña nga nag-awhag sa nasudnong kagamhanan ug sa World Bank sa pagrepaso ug pagkonsiderar pag-usab sa kasamtangang agianan sa Cebu Bus Rapid Transit (BRT) project ug ibalik ang orihinal nga rota niini gikan sa Bulacao sa habagatan hangtod sa Talamban sa amihanan.
Sa iyang gisugyot nga resolusyon, nanawagan si Osmeña sa Office of the President ug sa World Bank nga i-realign ang proyekto balik sa unang disenyo niini.
Gihatagan niya og gibug-aton nga ang BRT orihinal nga gituyo aron makahatag og sayon, episyente, ug inklusibong sistema sa transportasyon alang sa mga sumasakay, ilabi na kadtong anaa sa mga dapit nga nanginahanglan og dugang serbisyo.
Ang maong lakang nagpahayag sab og kabalaka nga ang kasamtangang rota, gikan sa South Road Properties (SRP) paingon sa Ayala, nibiya na sa orihinal nga katuyoan sa proyekto ug basin mas nipabor pa kini sa mga komersyal nga interes kaysa sa panginahanglan sa publikong sumasakay.
Namatikdan sab nga ang maong mga kausaban mahimong makapaminos sa kapuslanan ug pagka-accessible sa sistema, ilabi na alang sa mga kabos sa dakbayan nga nagsalig sa publikong transportasyon.
Gisubay sa resolusyon ang sinugdanan sa proyekto sa BRT niadtong dekada 90, sa dihang unang gisugyot kini sa panahon sa pagkamayor ni Osmeña nga nadasig sa susamang sistema sa Curitiba, Brazil.
Kini pormal nga giplano sa Department of Transportation and Communications niadtong 2010 ug gisuportahan sa daghang mga resolusyon nga gipasa sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo tali sa 2011 ug 2012.
Sumala sa sugyot, ang orihinal nga disenyo nihatag og prayoridad sa corridor nga nagkonektar sa Barangay Talamban sa amihanan ngadto sa mga Barangay sa Bulacao ug Pardo sa habagatan nga moagi sa mga nag-unang karsada sa dakbayan.
Apan ang nisunod nga mga realignment, ilabi na ang paglakip sa bahin sa SRP, gikutlo isip mga rason nga nakaingon sa mga kalangan ug pagsaka sa gasto sa proyekto. / CAV