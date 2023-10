Osmeña ngadto kang Rama: ‘Way nakat-onan’

Gipadayag ni kanhi Cebu City Mayor Tomas Osmeña nga dili na modagan sa pagka mayor sa umaabot nga lokal nga eleksiyon, apan suportahan niya ang bisan kinsa nga modagan batok sa kasamtangan nga si Ma­yor Michael Rama.

Kini ang gisulti ni Osmeña ngadto sa mga sakop sa media atol sa press conference sa Sabado, Oktubre 21, 2023, kinsa nihatag uusab og ‘negative three rating’ sa performance ni Rama.

Unang nipahayag si Rama nga si Osmeña maoy iyang mentor, apan ang ulahi nisumbalik sa pag-estorya.

“He said I’m his mentor, he has not learned anything,” matod ni Osmeña.

“I don’t have much faith in the guy... to tell you frankly. He’s just looking for an alibi who to blame. Clearly, he cannot do it himself. He already screwed up so many things. I think he should not be there,” dason niya.

Matod niya, di man gani makahatag kang Rama og plus one score, nga niingon nga sa daghang katuigan ang tanang proyekto ni Rama pulos mga kapakyasan.

“Bagsak jud, iyang pasko sa V. Rama kada tuig palpak, he cannot open CCMC (Cebu City Medical Center), he spent P3 billion, but cannot open it,” dugang ni Osmeña.

Sa laing bahin, si Osmeña niingon nga nigasto siya og P6 bilyunes alang sa South Road Property (SRP), apan duna siyay 300 ka ektarya nga ipakita.

“SRP, I spent P6 billion, naay highway, naay sodium light, naay drainage, naa ta­nan; CCMC, they cannot even do operations, kutob ra sila sa appendectomy, tonsillitis ug opera­tion tuli,” saysay ni Osmeña.

“Ten years ago he (Rama) said that by next year we will have the best hospital in Cebu City, that’s ten years ago, there is no hope,” dason niya.

Kahinumdoman, si Rama kaalyado sa pulitika ug nahimong bise mayor ni Osmeña sulod sa pipila ka termino, hangtod nga nibangga sa posisyon sa pagka mayor ug napildi ang naulahi sa eleksiyon sa 2013 sinugdanan sa pagkasiak sa ilang relasyon.