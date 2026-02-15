Osmeña nisugyot nga mopalit ang Cebu City og breathalyzer

Nagtinguha si Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña nga direktang mopalit ang kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo og mga breathalyzer aron mahatagan og gahom ang lokal nga kapulisan sa pagsumpo sa drunk driving, imbes nga maghuwat pa sa taas nga proseso sa procurement sa nasudnong kagamhanan.
Kining maong lakang gihimo samtang gipaluyohan ni Osmeña ang “Kingston Ralph Ordinance,” usa ka sugyot nga balaudnon ni Konsehal Harold Go.
Tumong ning maong ordinansa nga panubagon ang mga establisimento nga namaligya og ilimnong makahubog kon pasobrahan nila og painom ang mga kustomer nga posibleng mahimong hinungdan sa aksidente.
Ginganlan ang maong ordinansa isip paghandom sa 23-anyos nga entrepreneur nga si Kingston Ralph Cheng, kinsa namatay sa usa ka hit-and-run sa Barangay Banilad niadtong Pebrero 8, 2026.
Ang panawagan ni Osmeña alang sa pagpalit og breatalyzer nagpakita sa kalainan tali sa dinalian nga lokal nga aksyon ug sa mas dugay nga proseso sa nasod.
Ubos sa Republic Act No. 9184 (Government Procurement Reform Act), ang pagpalit og kagamhanan sama sa breathalyzer moagi pa sa bidding, evaluation sa Bids and Awards Committee (BAC), ug uban pang mga legal nga lakang.
Pinaagi sa direktang pagpalit, tinguha ni Osmeña nga laktawan ang mga pagkalangan nga kasagarang masinati kon magsalig lang sa nasudnong mga ahensya alang sa alokasyon sa ekipo.
Niadtong Pebrero 11, gibutyag ni Mayor Nestor Archival nga ang dakbayan kulang sa ekipo sa breathalyzer hinungdan nga maglisod kini sa dinalian nga alcohol testing sa mga kaso sa suspetsadong hubog nga drayber.
Giila ni Archival kining maong kakuwangon ug niingon nga ang siyudad anaa na sa proseso sa pagpalit niini.
Nahitabo ang makamatay nga hit-and-run sa sayong kabuntagon sa Pebrero 8. Ang 21-anyos nga suspek nga si Sean Andrew Pajarillo giingong nibangga kang Cheng sa wala pa kini nipalayo sa esena ug pagkataudtaod, nibangga ra sab sa iyang kaugalingong sakyanan.
Nakagawas si Pajarillo human nakapiyansa og P72,000 niadtong Pebrero 13 alang sa kasong reckless imprudence resulting in homicide.
Matod sa mga awtoridad, nalangan pag-ayo ang pagpahigayon og liquor test tungod sa mga pamaagi sa ospital ug sa dinalian nga pagtambal sa akusado.
Tungod niini, ang test nga gihimo 19 ka mga oras na ang nakalabay nagpakita og “negative” nga resulta, bisan pa sa pamahayag sa mga saksi nga tataw nga hubog ang akusadao atol sa insidente.
Nakuha sa maong hitabo ang atensyon sa nasoud, diin ang road safety advocate nga si James Deakin nisaway sa insidente isip usa ka “Masterclass in Failure.”
Gitataw ni Deakin nga ang CCTV footage nagpakita nga hubog kaayo ang akusado niadtong gabhiuna, apan ang alcohol test niresulta og negatibo.
Giakusahan niya ang polis ug ospital og “dereliction of duty” tungod sa wala pagbaton og breathalyzer sa dapit nga nahitaboan o sa medical center. / EHP