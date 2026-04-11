Osmeña pabor sa umento sa singil sa tubig sa MCWD

Gipadayag ni Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña ang iyang pagpaluyo sa bag-ong umento sa singil sa tubig nga gipatuman sa Metropolitan Cebu Water District (MCWD).
Matod niya, gikinahanglan kini aron matubag ang mga “system loss” ug maseguro ang lig-on nga suplay sa tubig.
Sa usa ka press conference niadtong Biyernes, Abril 10, 2026, gisupak ni Osmeña ang mga panawagan nga suspensuhon ang 10 porsiyento nga umento nga nagsugod niadtong Abril 1.
Alang niya, ang usbaw nga moabot lang sa P23 matag bulan alang sa mga panimalay gamay ra kaayo kon itandi sa tinuod nga kantidad sa tubig.
Kini nga pamahayag nigawas human giaprobahan sa Konseho sa Dakbayan ang usa ka resolusyon nga nag-awhag sa MCWD nga langayon una og tulo ka bulan ang implementasyon sa umento tungod sa kabug-at niini sa mga konsumidor ug ang panginahanglan alang sa dugang konsultasyon.
Aron pamatud-an ang iyang punto, gitandi ni Osmeña ang presyo sa tubig sa gripo ngadto sa bottled water.
Iyang gipasabot nga ang mga konsumidor nga mopalit og bottled water mahimong mobayad og hangtod sa P20,000 matag cubic meter, layo ra kaayo sa singil sa MCWD nga naa lang sa P20 ngadto sa P25 matag cubic meter.
Apan, iyang gipasabot nga ang dakong isyu sa MCWD dili ang presyo, kondili ang inefficiency sa sistema, ilabi na ang taas nga non-revenue water (NRW) nga anaa sa 35 porsiyento.
Ang NRW mao ang tubig nga nalimpyuhan na apan nausik sa dili pa kini moabot sa mga konsumidor tungod sa mga buslot sa tubo , mga ilegal nga koneksyon, ug tubig nga gigamit sa serbisyo publiko sama sa pagpawong sa sunog.
Iyang gitumbok nga kining maong alkansi resulta sa karaan na nga mga pasilidad, mga buslot sa tubo, ug dili maayo nga pagdumala kaniadto.
Nagpasidaan siya nga kon dili kini masulbad, magpadayon ang pagkahurot sa panalapi sa maong utility. (CAV)