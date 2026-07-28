Ospital nga mangayo og deposito gidili na

Dili na maproblema ang mga kabos nga pasyente sa Lalawigan sa Sugbo ilabi na nga nagkinahanglan dinalian nga medikal nga pag-atiman sa mga provincial hospital, bisan way advance payment o nagpaabot pa og verification sa insurance sa bisan unsang oras o adlaw.
Gipirmahan ni Governor Pamela Baricuatro ang Executive Order (EO) No. 42, nga nagmando sa tanang 16 ka provincial government-operated health facilities sa pagpatuman sa maong polisiya.
Ubos sa direktiba, ang mga sakop nga pasilidad dili mahimong mangayo o modawat og advance deposit isip kondisyon sa paghatag og emergency care.
“No covered hospital shall demand, solicit, or accept any deposit or advance payment as a precondition for administering basic emergency care, confinement, or medical treatment, particularly in emergency cases,” natala sa EO.
Kinahanglang unahon sa medical staff ang pagdapat og tambal o pag-atiman sa mga pasyente sa dili pa maningil o pagkolekta sa bayranan.
Gimando sab sa Executive Order nga adunay 24 oras nga personnel alang sa pagproseso sa PhilHealth records bisan sa gabii, weekends, ug holidays.
“Each Chief of Hospital shall establish a shifting or on-call schedule, with designated back-up personnel, to guarantee continuous access to PHIC (Philippine Health Insurance Corporation) verification systems and records at all times,” dugang sa EO.
Kinahanglan sab nga adunay nag-duty sa tanang oras nga billing staff, claims processors, records personnel, ug medical social workers aron malikayan ang paglangan.
Ang mga miyembro sa PhilHealth makapahimulos sa No Balance Billing Policy.
“No payments shall be collected from active PhilHealth members for any excess amount of the hospital bill, subject to applicable PHIC issuances,” nalatid sa EO.
Samtang ang mga pasyente nga walay insurance ug ang mga indigent patients ipasa ngadto sa medical social workers aron matabangan sa mga programa sa pinansyal nga ayuda.
Gimando sab nga ang matag pasilidad kinahanglan adunay igo nga suplay sa mga tambal ug medical supplies.
Dili sab tugotan ang mga personnel sa ospital nga mopalit ang pasyente og tambal o medical supplies sa gawas kon aduna kini sa sulod sa ospital.
Ang matag Chief of Hospital maoy direktang responsable sa pagpatuman sa Executive Order sulod sa ilang tagsa-tagsang pasilidad.
Ang mga personnel nga makalapas sa maong direktiba mahimong atubangon ang administrative ug legal nga mga silot subay sa mga lagda sa civil service.
Samtang, ang mga pasyente ug ilang mga kabanay mahimong mosumiter og reklamo pinaagi sa complaint forms nga anaa sa matag ospital ug sa Provincial Health Office. /