Ospital sa Badian gibasol sa kamatayon  sa batan-on nga nadisgrasya sa motor

Nanawagan ang pamilya sa 18-anyos nga biktima sa disgrasya sa dalan sa Badian nga palambuon ang serbisyo sa healthcare workers, lakip sa pagpakita og mas taas nga propesyonalismo ug kaluoy sa mga pasyente.
Giklaro ni Provincial Health Officer 1 Dr. Jenina Canoy nga gihatagan sa mga hospital personnel ang pasyente sa gikinahanglang tambal sa wala pa maabot ang iyang mga tagtungod ug gidali sab ang electronic referral aron dali siyang mabalhin sa pribadong ospital.
Nangandam na unta nga magsugod sa iyang kolehiyo sa buwan sa Agusto si Philip Josh “PJ” Velvestre, taga Sibonga, nga nikuha og upat ka tuig nga kurso sa automotive.
Sa interbyu, gipadayag sa pamilya sa biktima ang kakuwang og aksiyon sa mga medical staff sa Badian District Hospital atol sa mga kritikal nga oras nga giatiman si PJ niadtong Dominggo, Hulyo 26, 2026.
NAMATAY
Namatay si Velvestre sa hapon sa maong adlaw tungod sa “severe traumatic brain injury” nga iyang naangkon human nga nakasugat og aksidente sa kalsada nga nahitabo alas 3 sa kadlawon, Dominggo, Hulyo 26, sa Barangay Banhigan.
Matod sa inahan ni PJ nga si Ma. Elaine Velvestre, 56, nananghid ang iyang anak nga mobisita sa iyang mga ig-agaw sa Alegria apan nasayran niya nga mitan-aw diay kini og concert sa kapistahan sa Badian niadtong Sabado sa gabii, Hulyo 25.
Nagduhaduha siya nga tugotan si PJ tungod sa kakuwang sa kuwarta, apan nipasalig ang batan-on nga ang iyang ig-agaw maoy mogasto, apan nagpadala gihapon siya og P200 pinaagi sa e-wallet. Dugang pa niya, gamay ra ang nainom ni PJ nga ilimnong makahubog tungod kay limitado ang iyang kuwarta.
NADISGRASYA
Sa ilang pagpauli gikan sa concert, naaksidente ang motorsiklong gisakyan ni PJ uban sa usa ka angkas sa Barangay Banhigan, Badian, nga maoy hinungdan sa panawagan sa iyang igsuon nga si Jerryel Velvestre ngadto kang Cebu Governor Pamela Baricuatro aron aksiyonan ang giingong kakuwang sa pag-atiman sa mga medical personnel ug ang mga problema sa electronic referral O e-referral system sa mga ospital.
“Sa atong Governor pud unta, unta ni-vote ang mga tawo niya unta iya pud i-fulfill ang mga promise niya sa katawhan nga i-improve kay daghan na gyud nahitabo nga ingon-ani unya ang patient nga fighting for their lives,” matod ni Jerryel.
Gisaysay ni Jerryel ang ilang nasinati sa Badian District Hospital diin matod niya, kuwang sa pagtagad ang mga medical staff bisan nga nagtinga na ang ilang pasyente.
Lakip sa nakapasakit kanila sa dihang giingnan sila sa usa ka staff, “ayaw na ninyo istoryahi kay dili na na kadungog.”
Sumala niya ang lima ka nurses ug usa ka doktor nga anaa. “Wala siya’y any kind of first aid treatment, ma’am, sa iyang samad kay fresh pa kayo. Wala nila gilimpyuhan, wala nila gibendahan,” matod pa sa igsuon.
Nisamot ang kasubo sa pamilya sa dihang nagkaproblema ang e-referral system tungod sa hinay nga internet, hinungdan nga gisuwat na lang ang referral documents, samtang gipahibalo sab sila nga dili na makadawat og pasyente ang Carcar City Provincial Hospital ug puno na ang Vicente Sotto Memorial Medical Center.
GIBALHIN
Samtang nagkadugay ang oras, gihangyo ni Ma. Elaine ang mga medical staff nga dad-on dayon ang iyang anak sa laing ospital bisan wala pay kompirmasyon sa pagdawat niini.
Siya na mismo ang nakigkontak sa mga pribadong ospital sa Dakbayan sa Sugbo.
Alas 9:24 sa buntag, gidala si PJ pinaagi sa ambulansya ngadto sa Sacred Heart Hospital sa Dakbayan sa Sugbo.
Nasuta nga nakaangkon og severe brain swelling ang pasyente ug gipahibalo ang pamilya nga gihatagan lang sa Badian District Hospital og paracetamol. /