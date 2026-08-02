Ospital sa Badian gipaubos sa imbestigasyon

Human nipadayag og kabalaka pinaagi sa social media ang mga paryente sa biktima sa disgrasya sa dalan, ang kagamhanan sa Probinsya sa Cebu nagpagawas og opisyal nga pahayag aron pagtin-aw sa mga impormasyon nga nangawas online mahitungod sa pagtrato sa Badian District Hospital sa pasiyente.
Sa opisyal nga pamahayag nga gipagawas sa Public Information Facebook page sa probinsya niadtong Biyernes, Hulyo 31, 2026, gitubag sa probinsya ang mga pasangil nga sa pamilya sa 18-anyos nga si Philip Josh "PJ" Velvestre, nga nag-awhag kang Gobernador Pamela Baricuatro nga palambuan ang healthcare worker training ug patient care.
Namatay si PJ niadtong Dominggo, Hulyo 26, human nakasinati og grabe nga kadaot sa utok o severe traumatic brain injuries gumikan sa disgrasya sa motorsiklo sa Barangay Banhigan, Badian.
Ang igsuon sa biktima nga si Jerryel nag-post sa Facebook niadtong Miyerkules, Hulyo 29, aron ipadayag ang kasubo sa ilang pamilya ug pagpasangil nga adunay pagpabaya sa medikal samtang gidawat si PJ sa infirmary.
Sa media interbiyu niadtong Huwebes, Hulyo 30, si Provincial Health Consultant Dr. Elisse Nicole Catalan ug Provincial Health Officer I Dr. Jenina Canoy nipasabot sa inisyal nga medikal nga pagtagad sa Badian District Hospital ug nikumpirma nga nagpadayon ang usa ka internal nga imbestigasyon.
Matod sa Probinsya sa Sugbo nga nagpagawas na kini og opisyal nga pamahayag aron sa pagtin-aw sa mga impormasyon nga nag-alirong sa online kabahin ning maong isyua.
Ang Probinsya nipadangat og kinasingkasing nga pahasubo sa pamilya ug mga minahal sa kinabuhi sa pasiyente" ug nidugang nga wala’y mga pulong nga makapagaan sa kasubo sa pagkawala sa usa ka minahal.
Aron sa pagtin-aw sa sunodsunod nga mga panghitabo, gipahayag sa Probinsya nga ang mga rekord sa medisina, mga taho sa insidente, ug ang electronic referral logs nagpakita nga nagsugod ang emerhensya nga pag-atiman sa dihang niabot ang pasyente.
"Badian District Hospital is an infirmary and is not equipped to manage severe Traumatic Brain Injuries requiring neurosurgical intervention," pamahayaga sa Probinsya.
Nakita sa mga medikal nga log nga ang pasiyente niabot sa infirmary sa alas 4:00 sa kadlawon sa kritikal nga kahimtang human sa disgrasya.
Ang pasiyente nakasinati og traumatic brain injury, nagsuka og dugo, ug hapit na mawad-an og panimuot. Nakita sa mga rekord nga ang biktima nagmaneho ubos sa impluwensya sa alkohol sa wala pa ang aksidente.
Naghatag ang mga staff og mga emerhensya nga interbensyon sugod sa alas 4:00 sa kadlawon sa wala pa moabot ang mga ginikanan.
Ang emerhensya nga pag-atiman naglakip sa suporta sa oxygen, intravenous fluids, mannitol, paracetamol, tranexamic acid, airway suctioning, ug padayon nga pagmonitor.
Girekord sa mga kawani ang unang electronic referral ngadto sa usa ka tertiary facility sa alas 4:40 sa kadlawon, uban sa dugang nga mga hangyo nga gipadala sa publiko ug pribadong tertiary hospitals gikan sa alas 4:49 sa kadlawon.
Gikan sa alas 5:06 hangtod 5:28 sa kadlawon, ang mga staff nagpadala og referral ngadto sa usa ka publiko nga secondary facility, nga nagtambag sa pag-refer sa pasiyente ngadto sa mas taas nga institusyon alang sa tertiary-level care.
Ang usa ka referral ngadto sa lain nga publiko nga tertiary hospital sa alas 5:38 sa kadlawon wala madawat tungod sa mga limitasyon sa kapasidad sa ospital.
Gikan alas 5:00 hangtod 7:00 sa buntag nagpadayon ang emerhensya nga pagtambal samtang naghulat sa pagdawat. Ang mga kawani sa ospital nitawag sa #711 hotline nga nangayo og pagtugot sa pagdala sa pasiyente ngadto sa mas taas nga level nga pasilidad bisan walay pormal nga pagdawat apan gipugngan.
Sa hangyo sa pamilya, gihimo ang mga referral ngadto sa duha ka pribadong tertiary institutions gikan alas 8:18 hangtod 8:24 sa buntag.
Usa ka public tertiary facility, nga adunay mga ispesyal nga kapabilidad, ang nidawat sa referral sa alas 8:30 sa kadlawon sa kondisyon nga adunay vital signs ang pasiyente sa pagbalhin nini
Usa ka ambulansya sa Probinsya ang nagdala sa pasiyente sa alas 8:38 sa buntag.
Namatay ang pasiyente sa usa ka pribadong pasilidad sa ulahi bahin niadtong adlawa.
"Our prayers remain with the bereaved family, and we assure them that a thorough review of the incident will continue in accordance with established protocols," pamahayag sa Kapitlyo. / CDF