Ospital sa Bogo giayo na

Gisugdan na ang pag-ayo sa Provincial Hospital sa Bogo City nga nadanyos human niigo ang 6.9 magnitude nga linog sa Martes sa gabii, Septiyembre 30, 2025, nga nikalas og kapin sa 70 ka kinabuhi ug niangol og kapin sa 500 ka mga tawo.
Ang ZLREJ Construction Corporation ang ni-deploy og inisyal nga manpower nga moabot sa 60 ka mga engineers ug skilled workers aron maoy motrabaho sa medical facility buildings 1 ug 17 lakip na niini ang emergency room ug operating room nga maoy labing mahinungdanon sa pag-atiman sa mga pasyente.
Kini kabahin sa tubag sa panawagan sa pangulo sa Department of Public Works and Highways (DPWH) nga si Secretary Vince Dizon niadtong Oktubre 1, 2025, atol sa iyang pagbisita sa tambalan.
Niawhag si Dizon sa mga contractor sa Sugbo nga motabang sa post-earthquake rebuilding efforts ilabi na sa mga tambalanan.
Ang gilusad nga repair operations gihimo pinaagi sa pakig-alayon sa DPWH Regional Office subay sa comprehensive structural assessment sa DPWH Central Office ug Central Visayas engineers.
Human sa gihimong assessment, ang tambalanan nasuta nga “structurally sound,” nagpasabot nga kinahanglan ang dinalian nga pag-repair.
Tungod niini, dali nga gipadala sa ZLREJ construction ang ilang emergency response teams aron pagsugod na sa ilang trabaho sa nadanyos nga pasilidad.
Si Manlalaban Rejzl Awit ang ZLREJ Construction’s Chief Operating Officer niklaro nga ang pasalig sa ilang kompanya mao ang dinalian nga rebuilding ug recovery efforts.
Dugang pasalig ni Awit nga ang ZLREJ Construction naabot sa ground zero usa ka adlaw human sa nahitabong kalamidad sa amihanang bahin sa Sugbo ug niabag dayon sila sa gihimong emergency disaster response ug tinguha sa pagpabarog sa mga nagusbat nga edipisyo.
Naglangkob sa repair sa ZLREJ mao ang restoration sa mga naguba nga sawog sa tambalanan, bongbong, ug roof decks lakip na ang pagsulbad sa water leakage mugna sa kusog nga linog.
Tinguha sa kompanya nga mamahimong fully operational na ang emergency sa tambalanan sulod sa usa ka semana ug ang operating room sulod sa usa ka buwan aron makaserbisyo sa mga pasyente nga kasamtangan nga gipahiluna sa gawas nga gihimong temporary facility.
Gawas sa pag -repair sa tambalanan, ang ZLREJ nipalapad sab sa ilang emergency response. / AYB