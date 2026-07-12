Ospital sa Camotes naay bag-ong electrocautery machines

Adunay bag-ong electrocautery machines ang Ricardo L. Maningo Memorial Hospital, nga makatabang sa mga pasyente nga gikinahanglang ipaubos sa dugang pagsusi sa panglawas sa Isla sa Camotes, Cebu.
Ang electrocautery machines motabang sa surgeons nga moputol sa tissue samtang magsirado kini sa blood vessels atol sa himuong operasyon.
Makatabang sab kini sa pag-control sa bleeding, pag-improve sa visibility sa surgical field, ug uban pa'ng procedures.
Matod ni Dr. Nikki Catalan, Capitol health consultant, makatabang sab kini sa pag-enhance sa kapasidad sa hospital paghatag og luwas ug epektibong surgical care, nga dili na kinahanglan pa'ng motabok ang mga residente paingon sa mainland sa Sugbo. / ANV