Ospital sa Lapu-Lapu City dunay bag-ong mga doktor

Opisyal nang giabi-abi sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang lima ka bag-ong na-hire nga mga doktor sa City District Hospital isip pagpalig-on sa ilang pasalig sa paglambo sa serbisyo sa panglawas alang sa mga konstituwente.
Usa ka meet-and-greet uban sa mga bag-ong medical professional ang gihimo niadtong Lunes, Agusto 18, 2025, sa Office of the City Mayor nga gipangulohan ni Mayor Ma. Cynthia “Cindi” Chan.
Gibutyag ni Chan nga usa sa mga bag-ong na-hire kay usa ka orthopedic surgeon, ang labing una nga makapalambo sa kapasidad sa ospital sa pag-atiman sa mga kaso sa aksidente sa sakyanan ug sa pagpahigayon og surgical procedures.
Ang ubang bag-ong natudlo nga mga doktor kay mga espesyalista sa obstetrics and gynecology, general surgery, internal medicine, ug general practice.
Si City District Hospital Administrator Lynart Omnes niingon nga ang mga bag-ong na-hire nga mga doktor mopuno sa mga posisyon nga nabakante tungod sa tulo nga nang-resign ug usa nga wala magpa-renew.
Gibutyag sa mayor nga usa sa mga bag-ong na-hire ang mopuno sa posisyon nga nabakante sa usa ka obstetrician nga gitangtang niadtong Pebrero human sa mga pasangil sa pag-abuso sa usa ka 18-anyos nga inahan.
Nitambong sab atol sa courtesy call ang tulo ka mga doktor nga niapil sa staff sa ospital sayo ning tuiga. / DPC