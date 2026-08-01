Ospital sa Lungsod sa San Francisco gibutangan og 20 ka mga doktor

Dugang mga doktor ang gipadala sa kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo sa Isla sa Camotes aron malikayan nga molugsong pa ang mga residente sa lugar sa laing bahin sa Sugbo aron lang magpatambal.
Gipahibawo sa kagamhanan nga adunay moabot sa 20 ka mga doktor ang gipadala sa Ricardo L. Maningo Memorial Hospital (RLMMH) sa Lungsod sa San Francisco .
Lakip sa maong grupo ang duha ka mga surgeons, chief of hospital, duha ka anesthesiologists, usa ka obstetrician-gynecologist, duha ka pediatricians, upat ka internal medicine specialits ug siyam ka mga resident doctors.
Una na nga gipahibawo ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga kini kabahin sa tinguha sa kagamhanan nga ma-alibyohan ang kakuwangon sa doktor ug nurses sa maong lugar.
Subay niini, gimanduan ni Baricuatro ang Cebu Provincial Health Office (PHO) ug si Dr. Nikki Catalan nga maoy mosusi sa mga panginahanglanon sa isla pinaagi sab sa pakig-alayon sa hospital chief nga si Dr. Rene Macario Borromeo.
Sa milabayng buwan, ang RLMMH nakadawat sab og duha ka electrocautery machine aron mapalig-on ang kapasidad niini sa pag-opera ug gikatakda nga makadawat og Mindray Laparoscopy Tower System, nga magtugot sa mga surgeons sa pagpahigayon og minimally invasive procesures nga mahimong mas mapaduol sa mga pasyente sa isla.
Ang isla sa Camotes usa lang sa daghang mga lokalidad nga nagkinahanglan og abag sa kagamhanan ilabi na nga sagad sa mga residente sa maong lugar magkinahanglan pa nga motabok sa dagat aron lang makapatambal sa syudad sa Sugbo kon asa nahimutang ang apex hospital nga mao ang Vicente Sotto Memorial Medical Center (VSMMC) o sa uban pang mga hospital sa syudad. /ANV