Ospital sa Malabuyoc himuon nang level 1 general hospital

Aron mapaduol ang mas abante nga serbisyong medikal ngadto sa mga residente sa habagatan-kasadpang bahin sa Sugbo, ang Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo mopa-upgrade sa Mariano Jesus Cuenco Memorial Hospital sa Lungsod sa Malabuyoc ngadto na sa usa ka Level 1 hospital.
Kini nga inisyatiba mas nadasig human nagpirmahay og Deed of Usufruct ang Kapitolyo ug ang Lungsod sa Malabuyoc, nga nagtugot sa pagpalambo ug pagdumala sa maong pasilidad.
Ubos sa maong usufruct agreement, gihatagan og awtoridad ang kagamhanang probinsiyal sa paggamit, pagpalambo, ug pagdumala sa propiyedad sa ospital, samtang ang pagpanag-iya niini magpabilin gihapon sa lokal nga kagamhanan sa Malabuyoc.
Ang maong kasabutan magbukas usab sa agianan alang sa transisyon sa pasilidad gikan sa usa ka infirmary ngadto na sa usa ka fully licensed Level 1 general hospital.
Kini nga lakang kabahin sa mas lapad nga paningkamot sa Kapitolyo nga palig-unon ang mga serbisyong panglawas sa mga komunidad nga layo sa mga dagkong medikal nga sentro.
Matod sa mga opisyal sa probinsya, ang maong pag-upgrade gilauman nga mopasayon sa dinalian nga pag-atiman sa panglawas alang sa mga residente sa maong lungsod ug sa mga silangang dapit.
Ang maong proyekto giisip usab nga usa ka long-term investment sa imprastraktura sa panglawas sa habagatan-kasadpang Sugbo.
Kon hingpit na kining ma-upgrade, ang ospital motanyag og mas lapad nga mga serbisyo, lakip na ang mga surgical procedures, clinical laboratory testing, ug blood station facilities, nga makahatag og kaayuhan dili lang sa mga residente sa Malabuyoc kondili lakip na sa mga silangang lungsod.
“Level 1 means they can already perform surgeries. They already have two anesthesia machines and, if I’m not mistaken, there is already a surgeon there,” matod ni Gobernador Pamela Baricuatro atol sa usa ka press conference niadtong Hunyo 17, 2026. / Jhoyenn Sumayang, CNU Intern