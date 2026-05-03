OSTRA-UNION nagsaulog sa ilang premirong Labor Day

Isip pagtimaan sa ilang pagbuwag sa ilang kanhi pederasyon ug sa gihulagway niini nga bag-ong nakit-an nga kagawasan, ang Opascor Supervisory, Technical and Responsible Alliance Union (OSTRA-UNION) nisaulog sa ilang unang Labor Day isip usa ka independenteng unyon pinaagi sa mga kalihukan nga gipasiugdahan sa mga miyembro ug mga inisyal nga reporma nga gipatuman na.
Ang presidente sa OSTRA-UNION nga si Vivencio Ybañez Jr. nagkanayon nga ang maong okasyon adunay kahulogan ug mahinungdanon tungod kay kini ang unang higayon nga ang unyon mismo ang nag-organisar ug nagdesisyon sa kaugalingon niining mga programa nga walay dikta gikan sa pederasyon.
Matod ni Ybañez sa usa ka interbyu sa SunStar Cebu niadtong Biyernes, Mayo 1, 2026, importante ug halandumon kini alang kanila tungod kay kini ang ilang unang selebrasyon isip independenteng unyon.
Kaniadto, wala sila’y hingpit nga kagawasan tungod kay ang mga desisyon gikan man sa pederasyon, apan karon, sila na ang nagpahigayon sa kaugalingong mga tigom, nagplano sa mga kalihukan, ug nagdumala sa kaugalingong pundo.
Gitataw ni niya nga ang mga opisyal sa unyon, gikan sa mga supervisor hangtod sa rank-and-file, nagtinabangay sa pag-organisar sa mga kalihukan sa Labor Day, lakip na ang pakig-alayon sa pagdumala alang sa usa ka parada ug misa, nga nagpakita sa ilang kagawasan sa pagdumala sa internal nga mga kalihukan.
Tungod sa ilang pagkaindependente, giingon ni Ybañez nga daling napatuman sa unyon ang mga kausaban nga nagtumong sa direktang paghatag og kaayuhan sa mga miyembro, lakip na ang pagus-os og katunga sa binulan nga bayranan o dues gikan sa P400 ngadto sa P200 na lang.
Ang unyon nagtukod usab og usa ka inisyatiba nga susama sa kooperatiba nga narehistro sa Securities and Exchange Commission (SEC), nga gitawag og United Social Amelioration Program or Project and Program Assistance (Usapa).
Kini nga programa nagtugot sa mga miyembro nga makahuwam og kwarta sa mubo nga interes nga duha ka porsyento, nga nagsilbeng alternatibong tinubdan sa pinansyal nga tabang.
Bisan pa niini nga mga kalambuan, giangkon ni Ybañez nga wala pa sila nakakuha og usbaw sa suholan para sa mga miyembro tungod kay wala pa sila pormal nga nagsugod sa negosasyon alang sa usa ka bag-ong Collective Bargaining Agreement (CBA).
Gipahibalo na sa unyon ang kadagkuan sa ilang tinguha nga sugdan ang sabotsabot karong Mayo, dungan sa pagpasiugda sa panginahanglan sa wage adjustment tungod sa pagsaka sa presyo sa lana ug sa nagmahal nga gasto sa panginabuhi.
Ang Opascor Workers’ Union (OWU) ug ang OSTRA-UNION pormal nga nakakuha sa ilang pagkaindependente human sa ilang opisyal nga rehistrasyon sa sayong bahin sa 2026.
Ang OWU opisyal nga narehistro niadtong Enero 15, 2026, samtang ang OSTRA-UNION natala sa listahan sa Department of Labor and Employment (Dole) niadtong Marso 30, 2026, nga nagtimaan sa ilang hingpit nga transisyon isip independenteng mga organisasyon sa mga mamumuo.
Kini nga pormal nga pag-ila niabot human sa ilang pagbulag sa kanhi pederasyon, nga nagtugot sa duha ka unyon nga maglihok sa ilang kaugalingon sa pagdumala sa ilang mga kalihukan, programa, ug negosasyon. / CAV