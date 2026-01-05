Ouano mimando sa saktong suga alang sa 1st , 2nd bridge
Gimanduan ni Mayor ‘Jonkie’ Ouano ang City Hall ug Department of Public Works and Highways (DPWH) nga ayuhon dayon ang mga pundir nga suga sa una ug ikaduhang taytayan sa Mandaue.
Gihimo kini sa mayor aron maseguro ang kaluwasan sa mga motorista ug isip pagpangandam sa umaabot nga ASEAN summit diin ang siyudad maoy nag-unang agianan.
Matod ni City Administrator Atty. Gonzalo “Sally” Malig-on, nagpatawag og tigom ang mayor niadtong Martes sa buntag uban sa mga representante gikan sa Department of General Services (DGS), City Engineering Office, ug DPWH 6th Engineering District aron iduso ang dinalian nga pag-ayo ug pagpabalik sa mga suga sa dalan nga dili na mosiga sa Marcelo Fernan Bridge ug sa 1st Bridge.
Gitataw ni Malig-on nga gihimug-atan sa mayor ang panginahanglan nga masigaan og tarong ang mga tulay, lakip na ang mga kilid ug mga dapit padulong niini, human mamatikdi nga daghan sa mga suga ang nangapundir.
“Gusto gyud sa mayor nga matarong ang suga sa mga tulay. Sa tinuod lang, gipahibawo na kini sukad pa sa miaging tuig. Nagpadala na ang dakbayan og mga suwat ngadto sa Bridge Board ug sa mga engineering office, apan hangtod karon, wala pa gihapoy aksiyon,” matod sa city administrator.
Dugang niya, mas nahimong dinalian ang maong isyu tungod sa umaabot nga mga kalihukan sa ASEAN.
Bisan og walay mga kalihukan nga direktang ipahigayon sa Mandaue, gilauman nga ang mga delegado ug kawani moagi gihapon sa siyudad.
“Ang Dakbayan sa Mandaue usa ka major nga agianan. Bisan og walay event dinhi, ang mga kawani ug partisipante sa ASEAN moagi gihapon sa atong mga dalan. Dili nato mahimo nga ngitngit ang atong mga tulay,” dugang ni Malig-on.
Sumala niya, ang mga tulay ubos sa hurisdiksyon sa DPWH ug sa Bridge Board, mao nga personal nga gipatawag sa mayor ang mga opisyal sa DPWH alang sa usa ka tigom sa Mayor’s Office.
Gimanduan sab sa mayor ang paghatag og prayoridad sa pagpaayo sa suga sa A.C. Cortes Avenue ug U.N. Avenue nga maoy mga nag-unang dalan padulong sa mga tulay.
Ang sunod nga hugna sa proyekto maglakip na sa Ouano Avenue hangtod sa Plaridel Street duol sa Cansaga Bridge, nga gipaabot nga mapatuman sulod sa unang quarter niining tuiga.
“Sa pagkakaron, ang pinakadinalian mao ang suga sa tulay mismo ug ang mga approaches niini,” matod ni Malig-on.
Nisaad ang DPWH nga sugdan ang pagpang-ayo sa sunod semana human sa pagdasig pag-usab sa mayor. / ABC