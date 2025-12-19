Ouano: Pagpabuto, pamaligya’g pabuto gidili sa Mandaue City

Subling gipahimangno ni Mandaue City Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano ang hugot nga pagdili sa iyang administrasyon sa paggamit ug pagbaligya og mga pabuto.
Gitataw sa mayor nga ang pagdili nagpabiling epektibo bisan pa man sa mga pagsuway sa pipila ka mga residente sa pagpabuto atol sa holiday season.
Matod ni Ouano, ang mga dapit sama sa North Reclamation Area diin kasagaran magtapok ang mga mamaligyaay ug kustomer og pabuto, wala giila nga opisyal nga dapit alang sa pagbaligya o paggamit niini. Matod niya, nagpadayon lang kini nga buluhaton tungod kay duna pa’y mga tawo nga mopatigayon niini bisan kon wala kini gitugot sa siyudad.
Gipahinumdoman ang mga makalapas nga ang mga awtoridad molihok gyud kon masakpan silang nagpabuto o nakalapas sa mga lagda sa kaluwasan.
Gimanduan na ni Ouano ang mga awtoridad nga higpitan ang pagpatuman sa ma-ong pagdili.
Gipasidan-an niya nga bisan kinsa nga masakpan nga namaligya og pabuto paundangon dayon ug silotan.
Ang baruganan sa Dakbayan sa Mandaue nagsubay sa nasudnong balaod (Republic Act 7183) nga nag-regulate sa paghimo, pagbaligya, pag-apudapod, ug paggamit sa mga pabuto ug uban pang pyrotechnics.
Ubos sa maong balaod, ang bisan kinsa nga makalapas—lakip na ang pagbaligya o paggamit og ilegal nga pabuto gawas sa mga gitugot nga dapit—mahimong mag-atubang og multa nga gikan sa P20,000 hangtod P30,000 ug pagkabilanggo gikan sa unom ka bulan hangtod usa ka tuig. / ABC