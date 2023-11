Oubre mipraktis na’g hinayhinay

Nibalik na sa practice facility sa Philadelphia 76ers si Kelly Oubre Jr. ning Miyerkules, Nobiyembre 15, 2023 (PH time), tulo ka mga adlaw human siya nadasmagan og sakyanan sa downtown Philadelphia.

“He’s in good spirits,” matod ni Sixers head coach Nick Nurse. “He rode the exercise bike for a little bit. So he’s doing OK.”

Nagkanayon ang Philadelphia police nga ang driver side mirror maoy nakaigo ni Oubre dihang paingon siyang molabang sa dalan.

Nakasinati og piang sa iyang gusok si Oubre tungod sa nahitabo.

Padayon pang susihon ang kondisyon ni Oubre sa umaabot nga pipila ka mga adlaw.