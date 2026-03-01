Outdoors7 Summit molanat na’g usa ka tuig

Usa ka bag-o ug tibuok tuig nga “hub” alang sa lokal nga outdoor brands ang gilusad niadtong Biyernes, Pebrero 27, isip bahin sa ikaduhang Outdoors7 Summit 2026 nga giorganisar sa Department of Tourism Central Visayas (DOT 7) sa Terraces sa Ayala Center Cebu.
Matod ni DOT 7 Officer-in-Charge Director Gelena Asis-Dimpas, ang Outdoors7 Hub timaan sa kausaban gikan sa naandan nga tulo ka adlaw nga summit ngadto sa maluntarong dapit diin ang mga adventure tour operators ug mga tighimo og lokal nga produkto mahimong kanunayng makapasundayag sa ilang mga ikatanyag.
“This year, it’s not just the summit,” asoy ni Asis-Dimpas dungan sa pagpasabot nga ang hub magsilbi nga "jump-off point" diin ang mga bisita makakuha og impormasyon, maka-sign up alang sa mga kalihukan, ug makapahimulos sa special packages, hilabi na nga nagsingabot na ang ting-init.
Ang maong hub i-host sa ROX (Recreational Outdoor Exchange), nga maoy magsilbeng pilot store partner alang niining inisyatiba. Ang retail space magpulipuli sa pagpakita sa featured brands ug tour packages sa tibuok tuig, diin dunay hapit 10 ka pilot product features ang gihan-ay alang sa 2026.
Ang Canyoneering sa Kawasan mao ang unang kalihukan nga hatagan og gibug-aton ug sundan sa uban pang mga outdoor disciplines sama sa paragliding, trekking, trail running, kayaking, ug paddling sa mosunod nga mga bulan.
Si Glenford Pangan, ang store manager sa ROX Cebu, nagkanayon nga ang tindahan mohatag og patas nga exposure alang sa mga lokal ug internasyunal nga brands.
Gibanabana nga 50 ka exhibitors ang gilaumang makapahimulos sa nakaeskedyul nga duha ka mga semana nga display cycles sa tibuok tuig.
“We’re supporting not just homegrown products, but also local craftsmen and recycled-material makers. This is about promoting products while supporting livelihoods,” matod ni Pangan.
Dugang pa niya, kining maong lakang maghatag og kahigayunan sa mga lokal nga tours ug brands gikan sa Sugbo, Bohol, ug uban pang dapit nga makabaton og visibility sa usa ka dako nga retail space nga sayon ma-access sa lokal ug langyaw nga mga bisita.
Matod ni Asis-Dimpas, ang kining panagtambayayong nagtumong sa pagpalig-on sa outdoor community ug pagpahimutang sa Central Visayas isip nag-unang hub sa adventure tourism.
Iyang namatikdan nga ang mga industry forums sa summit nagpadayon sa paghisgot sa mga komon nga isyu sama sa safety standards (sumbanan sa kaluwasan), mga isyu sa kalikupan, ug ang gikinahanglan nga mga international certification alang sa operators.
Sa niaging tuig, ang mga diskusyon nakasentro sa emergency response protocols tali sa mga kagamhanang lokal, responders, ug mga ospital. Karong tuiga, ang pagtutok nibalhin ngadto sa pagdasig sa operators sa pagkuha og international accreditation aron madugangan ang pagsalig sa mga bisita ug maseguro ang pagsunod sa global safety standards. / CDF